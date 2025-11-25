Χρυσοχοΐδης: 5.000 «panic button» τον χρόνο – 19.500 δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία στο δεκάμηνο

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, παραθέτοντας αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου στην Ελλάδα και την ανταπόκριση των Αρχών.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, χαρακτήρισε το ζήτημα «τραγικό» και διαχρονικό, σημειώνοντας: «Είναι ένα πανάρχαιο θέμα. Αυτές οι συμπεριφορές διακρίνουν το ανθρώπινο γένος από όλες τις κοινωνίες, όλες τις χώρες, όλες τις τάξεις, διαχέεται παντού. Αυτό που με ενθαρρύνει είναι ότι αυξάνονται οι καταγγελίες, μιλούν οι γυναίκες, τώρα πια αυτό το θέμα έχει βγει στον αφρό, δεν είναι πια βυθισμένο».

Όπως είπε, περίπου μία στις τρεις γυναίκες που απευθύνονται στην αστυνομία για καταγγελία βίας εγκαθιστά στο κινητό της το panic button, το ψηφιακό εργαλείο άμεσης ειδοποίησης των Αρχών. «Έχουμε, πλέον, 5.000 το χρόνο panic buttons ετησίως, σε όλη τη χώρα και το δικαιούνται όλοι», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται συνεχώς.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις δικογραφίες και τις συλλήψεις, ο Υπουργός ανέφερε: «Το 2024, η αστυνομία συνέταξε 18.500 δικογραφίες και συνέλαβε 11.400 κατηγορούμενους. Φέτος στο 10μηνο έχουμε 19.500 δικογραφίες και έχουμε συλλήψεις 12.150». Όπως εξήγησε, η αύξηση των καταγγελιών οδηγεί σε περισσότερες συλλήψεις και αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση των δραστών.

«Πολλοί από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Αυξήθηκαν οι προφυλακίσεις, μεγάλωσε το αυτόφωρο, αποφασίζονται σημαντικά μέτρα, όπως ότι δε θα πλησιάζουν τις συζύγους και τα παιδιά τους», σημείωσε, εστιάζοντας στα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται για την προστασία των θυμάτων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης περιέγραψε και τη δική του εικόνα από τα αστυνομικά τμήματα, τονίζοντας ότι επέλεξε να βρεθεί στην «πηγή» του προβλήματος: «Θέλω να σας καταθέσω μια μαρτυρία. Επειδή έχω μια εμπειρία στον χώρο της ασφάλειας. Κι επειδή, όταν θέλω να λύσω ένα ζήτημα, πάω εγώ ο ίδιος εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος… Πήγα σε αστυνομικά τμήματα και συνάντησα γυναίκες χτυπημένες, κακοποιημένες, γυναίκες που έκλαιγαν, που ντρέπονταν να σε κοιτάξουν τα μάτια, πολλές φορές είχαν και παιδιά μαζί τους στα διπλανά γραφεία. Το έζησα αυτό και έδωσα μια υπόσχεση: Σε αυτό το θέμα πρέπει να πάω από πάνω, να είμαι εκεί».

Τέλος, ο υπουργός στάθηκε στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και στα δεδομένα των κλήσεων στην Άμεση Δράση: όπως είπε, η χρήση του panic button έχει αυξηθεί κατά 12% φέτος, ενώ «στο 100 πέρσι έγιναν 27.000 κλήσεις, ενώ φέτος 30.500», δείχνοντας, όπως ανέφερε, ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να ζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν τη βία που υφίστανται.