Η διεθνής αγορά ειδών πολυτελείας απέδειξε την ανθεκτικότητά της το 2025, με τις συνολικές δαπάνες για πολυτελή προϊόντα να παραμένουν σταθερές σε επίπεδα συγκρίσιμα με το προηγούμενο έτος.

Η διεθνής αγορά ειδών πολυτελείας απέδειξε την ανθεκτικότητά της το 2025, με τις συνολικές δαπάνες για πολυτελή προϊόντα να παραμένουν σταθερές σε επίπεδα συγκρίσιμα με το προηγούμενο έτος. Αυτό συνέβη παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, καθώς και τις μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Bain & Company, σε συνεργασία με την Altagamma, την ιταλική ένωση κατασκευαστών αγαθών πολυτελείας.

Όπως προκύπτει από την ετήσια μελέτη της Bain – Altagamma Luxury Goods Worldwide Market Study, οι παγκόσμιες δαπάνες των καταναλωτών σε όλους τους τομείς πολυτελών αγαθών αναμένεται να φθάσουν τα 1,44 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2025, παραμένοντας σε γενικές γραμμές σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (με αυξομείωση της τάξεως του 1% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες), ενώ η διαδοχική βελτίωση αυτής της πορείας αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Ωστόσο, η φαινομενική σταθερότητα και ανθεκτικότητα των συνολικών δαπανών για προϊόντα πολυτελείας το 2025 κρύβει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά. Οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο τις «εμπειρίες» από την απλή αγορά νέων πολυτελών αγαθών. Η έρευνα της Bain & Company σε συνεργασία με την Altagamma αναδεικνύει μια παγκόσμια τάση: η «εμπειρική απόλαυση» αντικαθιστά την παραδοσιακή «επιδεικτική κατανάλωση» ως σύμβολο κοινωνικού κύρους, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην ευεξία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την αυτοφροντίδα.

Η μελέτη χαρακτηρίζει αυτήν την αλλαγή ως «τεκτονική μετατόπιση»: οι καταναλωτές στρέφονται σε εμπειρίες πολυτελείας, όπως ταξίδια, κρουαζιέρες, υψηλής ποιότητας γεύματα και εξατομικευμένες υπηρεσίες, ενώ η ζήτηση για παραδοσιακά πολυτελή αγαθά, όπως αυτοκίνητα και αξεσουάρ υψηλής αξίας, υποχωρεί. Αυτή η μετατόπιση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα προϊόντα, αλλά επηρεάζει συνολικά τον κλάδο, αναδιαμορφώνοντας τις προτεραιότητες και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην «αγορά πολυτελείας».

Η παγκόσμια αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερή το 2025, με προβλεπόμενη αξία 358 δισ. ευρώ (έναντι 369 δισ. ευρώ το 2023 και 364 δισ. ευρώ το 2024). Η μείωση περίπου 2% σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες και η σταθερότητα με σταθερές ισοτιμίες υποδηλώνουν ωριμότητα της αγοράς, χωρίς ανανεωμένη δυναμική μετά την ανάκαμψη που ακολούθησε την πανδημία. Ενώ οι εξαιρετικά πλούσιοι καταναλωτές συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας, η μείωση της συμμετοχής των φιλόδοξων καταναλωτών ασκεί πίεση στην «παραδοσιακή πολυτέλεια», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Bain & Company σε συνεργασία με την Altagamma.

«Μετά την εποχή των αλόγιστων αγορών, οι εμπειρίες και τα συναισθήματα αποτελούν πλέον τον κύριο κινητήρα ανάπτυξης στον κλάδο των πολυτελών προϊόντων», δηλώνει η Claudia D’Arpizio, Senior Partner της Bain & Company και επικεφαλής του τμήματος Fashion & Luxury. «Η αγορά παραμένει ανθεκτική, αλλά δεν είναι απρόσβλητη από τις μακροοικονομικές προκλήσεις. Η επόμενη φάση ανάπτυξης θα επικεντρωθεί στην ποιότητα, την ηθική και την καινοτομία, με έμφαση σε λιγότερες αλλά πιο σημαντικές ευκαιρίες — μια στροφή προς ένα πιο απαιτητικό, εμπειρικό μοντέλο πολυτέλειας».

Στις διάφορες κατηγορίες πολυτελείας, η μείωση του όγκου πωλήσεων επηρεάζει τα αυτοκίνητα, με ανθεκτικότητα να εντοπίζεται μόνο στα υψηλής κατηγορίας sports cars. Τα yacht και τα ιδιωτικά jet συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ τα έργα τέχνης παραμένουν στάσιμα και τα χειροποίητα έπιπλα σταθεροποιούνται. Στον κλάδο των premium κρασιών και οινοπνευματωδών, μόνο τα premium αφρώδη και τα ιταλικά κόκκινα κρασιά ξεχωρίζουν. Παράλληλα, η gourmet γαστρονομία γνωρίζει άνθιση σε Ασία, Μέση Ανατολή και τουριστικά θέρετρα, ενώ νέες μορφές πολυτελών εμπειριών — όπως ταξίδια, σαφάρι και ελίτ αθλήματα — επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη πολυτέλεια γύρω από δραστηριότητες αποκλειστικά για λίγους.

Η ανάλυση της Bain-Altagamma διαπιστώνει ότι οι δαπάνες για προϊόντα πολυτελείας ανά κατηγορία τιμών παρουσιάζουν πόλωση. Η κατηγορία των προϊόντων υψηλής ποιότητας (περίπου το 40% της αγοράς) έχει συρρικνωθεί ελαφρώς μεταξύ 2023 και 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) μεταξύ -1% και -3%. Το προσιτό τμήμα της αγοράς παρέμεινε σταθερό έως ελαφρώς αρνητικό κατά την ίδια χρονική περίοδο, με συνθετικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 0% και -2% σε συνολικά επίπεδα. Ωστόσο, ενώ η υψηλή κατηγορία κερδίζει μερίδιο στην αγορά αυτοκινήτων, φιλοξενίας, εκλεκτών κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, gourmet τροφίμων και εκλεκτής γαστρονομίας, είναι το προσιτό τμήμα που κερδίζει μερίδιο στην αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας, με πρωτοστάτες τη Gen Z και τους καταναλωτές που δίνουν περισσότερο έμφαση στην ποιότητα.

Η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας αντιμετωπίζει προκλήσεις και αβεβαιότητες

Παρόλο που η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας αναμένεται να παρουσιάσει μια συνολικά σταθερή στάση για το 2025, αντιμετωπίζει μακροοικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες και βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η απόδοση του τέταρτου τριμήνου του έτους θα είναι καθοριστική για το κλείσιμο της χρονιάς.

Εν μέσω της αναπροσαρμογής στην αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας, τα κοσμήματα οδηγούν την ανάπτυξη, με προβλεπόμενη αύξηση 4%–6% φέτος, χάρη στη σταθερή ζήτηση, τη συναισθηματική αξία και την άνθιση των εξατομικευμένων σχεδίων. Τα οπτικά είδη συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή απόδοση, με εκτιμώμενη ανάπτυξη 2%–4%, υποστηριζόμενα από καινοτόμο σχεδιασμό, ευελιξία και ψηφιακή ένταξη.

Ο τομέας της ομορφιάς παραμένει σταθερός, ενώ τα αρώματα ξεχωρίζουν ως η πιο δυναμική υποκατηγορία. Η προσωποποίηση των αγορών μέσω τεχνητής νοημοσύνης κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ τα προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ υψηλής ποιότητας εμφανίζουν πόλωση στις επιδόσεις τους, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των ανταγωνιστών.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η αγορά των ρολογιών χαρακτηρίζεται από αυξημένη πόλωση, με τα προϊόντα υψηλής ποιότητας να γνωρίζουν άνθιση, ενώ οι δασμοί και οι πιέσεις στις τιμές τροφοδοτούν την αγορά μεταπώλησης. Ο τομέας της ένδυσης παραμένει σταθερός, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των προσιτών ανταγωνιστών. Τα δερμάτινα είδη παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς δεν υπάρχουν νέα δημοφιλή μοντέλα τσαντών, αλλά ενισχύονται από ανάλαφρες, φιλόδοξες εναλλακτικές λύσεις. Τα υποδήματα υστερούν, επηρεασμένα από την ευαισθησία στις τιμές και τον ανταγωνισμό των αθλητικών ειδών, αν και τα μοντέλα που κάνουν εντύπωση υποδηλώνουν ανάκαμψη.

Συνολικά, η προσιτή μόδα πολυτελείας βρίσκεται σε ανάκαμψη, χάρη στην επιτυχία των brands να προσελκύσουν καταναλωτές που έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, να επανασυνδέουν παλιούς πελάτες και να προσελκύσουν αγοραστές της Gen Z που δίνουν έμφαση στην ποιότητα.

Πίεση για μείωση των τιμών σε όλες τις κατηγορίες, ενώ το οικολογικό αποτύπωμα συρρικνώνεται

Στον τομέα της φυσικής λιανικής πώλησης προϊόντων πολυτελείας, τα καταστήματα outlet σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής και προσιτή πολυτέλεια. Τα διαδικτυακά κανάλια παραμένουν σταθερά. Τα καταστήματα «μίας μάρκας» (Monobrands) σημειώνουν ελαφρά πτώση, με συνολική μείωση των καταστημάτων κατά 25.000 τετραγωνικά μέτρα τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα πολυκαταστήματα των ΗΠΑ έχουν μειώσει τον χώρο τους κατά περίπου 10% από το 2024.

Η μελέτη Bain-Altagamma υποστηρίζει ότι τα brands πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το φυσικό λιανικό εμπόριο: λιγότερα, μεγαλύτερα flagship καταστήματα που προσφέρουν συναισθήματα, εμβύθιση και προσωποποιημένη σύνδεση.

Σε ένα διαιρεμένο και άνισο περιφερειακό τοπίο, οι νέες αγορές τροφοδοτούν το επόμενο κεφάλαιο της πολυτέλειας

Η παγκόσμια αγορά πολυτελών προϊόντων το 2025 εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση παγκόσμιας αναπροσαρμογής, που χαρακτηρίζεται από άνισες πορείες ανά περιοχή και μεταβαλλόμενη δυναμική των καταναλωτών, σύμφωνα με την μελέτη της Bain-Altagamma. Οι δαπάνες στην Κίνα αναμένεται να συρρικνωθούν κατά 3% έως 5% φέτος (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες), με στροφή προς τοπικές, πιο προσιτές μάρκες και κατηγορίες προϊόντων που βασίζονται στην εμπειρία, ενώ η αγορά της Ιαπωνίας επιβραδύνεται μετά από ένα ισχυρό 2024, λόγω του στάσιμου τουρισμού.

Η Ευρώπη, εν τω μεταξύ, αντιμετωπίζει μια τάση επιβράδυνσης, με την αγορά πολυτελών προϊόντων να αναμένεται να σημειώσει πτώση μεταξύ 1% και 3% το 2025, εν μέσω της επιβράδυνσης της τουριστικής κίνησης που επηρεάζεται από το ισχυρό ευρώ και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η Αμερική αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερή (με ανάπτυξη μεταξύ 0% και 2%), υποστηριζόμενη από την ανανεωμένη εγχώρια ζήτηση στις ΗΠΑ και την επέκταση της παρουσίας των πολυτελών προϊόντων στο Μεξικό και τη Βραζιλία, ακόμη και αν η αστάθεια παραμένει.

Αντίθετα, η Μέση Ανατολή ξεχωρίζει ως η περιοχή με την καλύτερη απόδοση στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας, με αναμενόμενη αύξηση μεταξύ 4% και 6%, που τροφοδοτείται από τον ισχυρό τουρισμό στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι και τη σταθερή ζήτηση στη Σαουδική Αραβία.

Πέρα από τα παραδοσιακά κέντρα, μια νέα γενιά αγορών επαναπροσδιορίζει το τοπίο της πολυτέλειας. Η Μέση Ανατολή, η Λατινική Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Ινδία και η Αφρική αντιπροσωπεύουν συνολικά μια αγοραία αξία περίπου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025, που αντιστοιχεί σε μέγεθος με την ηπειρωτική Κίνα. Η αποδοχή της προσιτής πολυτέλειας από τη Gen Z στη Νοτιοανατολική Ασία, η αναδυόμενη μεσαία τάξη της Ινδίας και οι νέοι τοπικοί παράγοντες της Αφρικής, έχουν συμβάλει ώστε οι συγκεκριμένες περιοχές να σηματοδοτούν ένα αναπτυσσόμενο δυναμικό πολυτέλειας, σύμφωνα με τις εταιρείες Bain και Altagamma.

Η καταναλωτική βάση των προϊόντων πολυτελείας συρρικνώνεται περαιτέρω, καθώς οι κορυφαίοι πελάτες δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης των δαπανών τους

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η καταναλωτική βάση των προϊόντων πολυτελείας συνεχίζει να συρρικνώνεται και να κατακερματίζεται. Ο αριθμός των καταναλωτών προϊόντων πολυτελείας έχει μειωθεί από 400 εκατομμύρια το 2022 σε περίπου 340 εκατομμύρια το 2025. Μεταξύ 2024 και 2025, η απόκτηση νέων πελατών για τις μάρκες πολυτελείας έχει μειωθεί κατά 5%. Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης μειωμένο επίπεδο ενδιαφέροντος, καθώς οι ενεργοί αγοραστές πολυτελών προϊόντων έχουν μειωθεί από ~60% του συνολικού αριθμού πελατών το 2022 σε περίπου 40-45% φέτος.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι τα μοτίβα δαπανών στην αγορά πολυτελών προϊόντων παρουσιάζουν ρήξη, με τους αγοραστές να πραγματοποιούν λιγότερες αγορές και να προτιμούν μικρότερες απολαύσεις και κανάλια εκπτώσεων. Οι δαπάνες μετατοπίζονται επίσης προς τις εμπειρίες, τις προσιτές εναλλακτικές λύσεις και τη μεταπώληση, σηματοδοτώντας μια δομική αναδιάρθρωση στον τρόπο αλληλεπίδρασης των καταναλωτών με τα πολυτελή προϊόντα. Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες των «μεγάλων καταναλωτών» σταθεροποιούνται: το μερίδιό τους στην αγορά αυξήθηκε από 30% (88 δισ. ευρώ το 2019) σε 45% (165 δισ. ευρώ το 2024), αλλά σταθεροποιείται το 2025 στο ~46-47% (165 δισ. ευρώ).

Τα περιθώρια κέρδους επιστρέφουν στα επίπεδα του 2009

Ο κλάδος των πολυτελών προϊόντων αντιμετωπίζει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους, με αποτέλεσμα η κερδοφορία να επιστρέφει σε επίπεδα αντίστοιχα του 2009. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και στις προκλήσεις για τη διατήρηση της ανάπτυξης των εσόδων. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για επιλεγμένες μάρκες προσωπικών ειδών πολυτελείας, που είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους το 2012 με 23%, αναμένεται να διαμορφωθούν στο 15–16% το 2025, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του 2009.

Αυτή η συρρίκνωση των περιθωρίων έχει οδηγήσει σε εκτιμώμενη απώλεια 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στην συνολική αξία των επιχειρήσεων του κλάδου κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

«Τα πολυτελή brands επαναπροσδιορίζουν το εύρος τους, επεκτείνοντας την παρουσία τους πέρα από τις παραδοσιακές κατηγορίες, όπως τα αθλητικά παπούτσια και τα μικρά δερμάτινα είδη, σε τομείς όπως η γαστρονομία, η εστίαση και η ευεξία», δήλωσε η Federica Levato, ανώτερη συνεργάτης της Bain & Company και επικεφαλής του τμήματος Μόδας & Πολυτελείας για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), η οποία συνυπέγραψε την έκθεση. «Καθώς οι τιμές αυξάνονται και το ενδιαφέρον των πελατών εντείνεται, οι μάρκες αντιμετωπίζουν δύο βασικές προκλήσεις: να προσελκύσουν εκ νέου τους φιλόδοξους καταναλωτές και να δικαιολογήσουν την ανάπτυξή τους, διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή τους. Για να εξασφαλίσουν το μέλλον της στρατηγικής τους, οι μάρκες πρέπει να μεταβούν από το «εύρος» στην «ακριβή» στόχευση και από την απλή προσαρμογή στις τάσεις, στη διαμόρφωσή τους. Η μακροβιότητα θα ανταμείψει εκείνες που ενσωματώνουν την ηθική στην αξιακή τους πρόταση, με ειλικρίνεια και συνέπεια στον διάλογο με τους καταναλωτές».

Προβλέψεις για τα είδη πολυτελείας μέχρι το 2035

Με το βλέμμα στο μέλλον, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ετήσια αύξηση της αγοράς των προσωπικών ειδών πολυτελείας κατά 4% έως 6% παραμένει ρεαλιστική, χάρη στη συνεχή επέκταση της κατανάλωσης και τη διαρκή ζήτηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Bain και Altagamma, μέχρι το 2035, η αγορά των προσωπικών ειδών πολυτελείας αναμένεται να φτάσει τα 525 έως 625 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες για είδη πολυτελείας θα κυμανθούν μεταξύ 2,2 και 2,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

«Ο κλάδος της πολυτέλειας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο: οι άνισες πορείες ανάπτυξης των χωρών, η πίεση στις τιμές και οι αντιφατικές αποφάσεις των καταναλωτών δοκιμάζουν τον κλάδο στην ουσία του», σχολίασε η Claudia D’Arpizio. «Η δημιουργικότητα επιστρέφει σταδιακά, αλλά η διαταραγμένη σχέση τιμής–αξίας απαιτεί ακεραιότητα και ανανεωμένη εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για το τομέα των πολυτελών αγαθών: να αναδειχθεί μέσω της ηθικής, της συμπερίληψης και της αυθεντικότητας ή να υποχωρήσει στον ελιτισμό. Το νέο πρότυπο είναι σαφές: ψυχαγωγία, συναίσθημα και ηθική αποτελούν τις πραγματικές πηγές αξίας. Οι νικητές θα εξισορροπήσουν κέρδος, σκοπό, δημιουργικότητα και συνείδηση, μετατρέποντας την αναπροσαρμογή σε επανεφεύρεση».