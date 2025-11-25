enaon-eda:-Επίσημη-έναρξη-λειτουργίας-του-δικτύου-διανομής-φυσικού-αερίου-στην-Καστοριά

Την ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Καστοριά ανακοίνωσε η Enaon EDA, θυγατρική της Italgas.

Την ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Καστοριά ανακοίνωσε η Enaon EDA, θυγατρική της Italgas.

Η τελετή για την ενεργοποίηση του δικτύου με το συμβολικό άναμμα της φλόγας του φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τη διευθύνουσα σύμβουλο της Enaon EDA, Francesca Zanninotti, παρουσία του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δημήτριου Σαββόπουλου, του αντιδημάρχου Καστοριάς, Κωνσταντίνου Τσανούσα, της βουλευτού Καστοριάς, Μαρίας Αντωνίου, της συντονίστριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, Έλενας Σώκου, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon, Barbara Morgante μετέφερε στον χαιρετισμό της την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το φυσικό αέριο έφτασε πλέον και στην Καστοριά, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή αναβάθμιση μιας περιοχής με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon EDA, Francesca Zanninotti, σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της: «Η χρήση του φυσικού αερίου θα κάνει πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα των κατοίκων της Καστοριάς, καθώς προσφέρει σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Και σε περιοχές όπως η Καστοριά, με πιο ψυχρούς χειμώνες και αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το όφελος δεν είναι απλώς θεωρητικό· είναι ουσιαστικό. Οι πρώτοι καταναλωτές συνδέθηκαν, ήδη, με το δίκτυο και μπορούν να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου. Σημαντικά θα είναι επίσης τα οφέλη για τα δημόσια και δημοτικά κτίρια της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Νοσοκομείο Καστοριάς που αναμένουμε να συνδεθεί με το δίκτυο εντός του 2026».

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, υπογράμμισε: «Η έλευση του φυσικού αερίου στην Καστοριά αποτελεί καθοριστικό βήμα όχι μόνο για την πόλη, αλλά και για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς πρόκειται για έργο με σαφή κοινωνικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το φυσικό αέριο, μια πιο καθαρή, αποδοτική και οικονομική μορφή ενέργειας, συμβάλλει στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας, μειώνοντας το ενεργειακό βάρος των νοικοκυριών που έχουν αυξημένες ανάγκες. Παράλληλα, ενισχύει την τοπική οικονομία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εξορθολογίσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο αντιδήμαρχος Καστοριάς, Κωνσταντίνος Τσανούσας, επισήμανε: «Χαιρετίζουμε την έλευση του φυσικού αερίου στην Καστοριά, ένα σημαντικό έργο που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την καθημερινότητα των κατοίκων και την τοπική οικονομία. Ο Δήμος Καστοριάς βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Enaon EDA, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και γρήγορη υλοποίηση του έργου, με στόχο οι συμπολίτες μας να απολαύσουν τα οφέλη του φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατό και με τη μικρότερη δυνατή όχληση».

Η βουλευτής Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου τόνισε ότι η έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί τη δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας ώστε η Καστοριά να απακτήσει μια οικονομικότερη, καθαρότερη και ασφαλή μορφή ενέργειας.

Το έργο για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Καστοριά και το Άργος Ορεστικό είναι συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν κατασκευαστεί 28 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης από τα συνολικά 65 χλμ, καθώς και 11 χλμ δικτύου μέσης πίεσης που θα εξυπηρετήσουν τόσο την Καστοριά όσο και το Άργος Ορεστικό. Η τροφοδοσία της Καστοριάς, η οποία είναι απομακρυσμένη από το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, καθίσταται εφικτή μέσω της ανάπτυξης έργων υποδομών LNG μικρής κλίμακας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Italgas.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 264 συμβάσεις σύνδεσης, εκ των οποίων 183 αφορούν οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, καλύπτοντας επίσης τις περιοχές Μανιάκοι και Χλόη. Οι πρώτες συνδέσεις καταναλωτών έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, ενώ προχωρά η κατασκευή 60 νέων παροχών εντός του αστικού ιστού. Εκτιμάται ότι έως το 2030 θα έχουν συνδεθεί με το δίκτυο συνολικά 3.200 καταναλωτές όλων των κατηγοριών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, ισχύει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.