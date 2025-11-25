Eurostat: 5% χαμηλότερα από το 2004 το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων – Διπλασιάστηκε στην 20ετία στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 22% την περίοδο 2004-2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Οι διαφορές από χώρα σε χώρα, ωστόσο, είναι θεαματικές. Ενώ οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής έκαναν άλματα, Ελλάδα και Ιταλία – οι δύο μεγάλοι ασθενείς στην κρίση χρέους του 2010 – έμειναν δραματικά πίσω.

Η πορεία στο σύνολο της Ένωσης υπήρξε έντονα κυκλική: συνεχής άνοδος έως το 2008, στασιμότητα την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008-2011, πτώση το 2012 και 2013, νέα ανάκαμψη έως το 2020, υποχώρηση στη διάρκεια της πανδημίας και μια σταδιακή, πιο αργή άνοδος το 2022-2023.

Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ενίσχυση του ρυθμού αύξησης.

Το ανατολικό μπλοκ «έτρεξε» με 100

Σε επίπεδο κρατών-μελών, τις εντυπώσεις κερδίζουν οι οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε 20 χρόνια (+134%), ακολουθούμενη από Λιθουανία (+95%) και Πολωνία (+91%), ενώ σε ποσοστό 90%

Οι νέοι…φτωχοί συγγενείς

Στον αντίποδα, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες όπου το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το 2024 ήταν χαμηλότερο από το 2004, με μείωση 5% για την Ελλάδα και 4% για την Ιταλία.

Η Ισπανία πέτυχε να ξεπεράσει σαφώς ταχύτερα την κρίση, αλλά και πάλι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι από τις χαμηλότερες στην Ένωση (+11%).

Σχετικά χαμηλή αύξηση παρουσίασε το κατά κεφαλήν εισόδημα και σε Αυστρία (+14%), Βέλγιο (+15%) και Λουξεμβούργο (+17%) – κάτι που όμως εξηγείται από το γεγονός ότι ξεκινούσε από πολύ υψηλή βάση.

Μαραθώνιος δεκαετιών

Παρά τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας πενταετίας –την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τη σταθερή δημοσιονομική πορεία και την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του χρέους – η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει μακρύ και δύσκολο δρόμο μπροστά της για την οικονομική σύγκλιση με την Ευρωζώνη. Το πλήγμα κατά την κρίση χρέους ήταν τέτοιο, που καλούμαστε να επιδοθούμε ταυτόχρονα σε σπριντ και… μαραθώνιο.

Αυτό ήταν και το βασικό συμπέρασμα που προέκυπτε από τις πρόσφατες απαντήσεις των αναλυτών των μεγάλων οίκων αξιολόγησης στη «Ναυτεμπορική».

Η κοινή τους εκτίμηση ήταν πως η ελληνική οικονομία έχει πλέον κερδίσει τη μάχη της σταθερότητας, αλλά όχι ακόμη την πρόκληση της βιώσιμης σύγκλισης.

Οι επενδύσεις αυξάνονται, η ανεργία υποχωρεί και τα δημοσιονομικά στηρίζουν την αξιοπιστία της χώρας. Ωστόσο, η παραγωγικότητα, το δημογραφικό, τα εξωτερικά ελλείμματα και η χαμηλή αποταμίευση αποτελούν τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες. Για να πιάσουν οι Έλληνες το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ευρωπαίων απαιτούνται πολλά ακόμη.