eurostat:-mόνο-σε-Ελλάδα-και-Ιταλία-μειώθηκε-το-κατά-κεφαλήν-εισόδημα-από-το-2004

Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά τα τελευταία 20 χρόνια (-5% και -4% αντίστοιχα) σύμφωνα με τη Eurostat.

Μεταξύ 2004-2024, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%. Μάλιστα, τις περιόδους 2004-2008 το κατά κεφαλήν εισόδημα παρουσίαζε σταθερή άνοδο ενώ παραμένει στάσιμο το 2008-2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το 2012-2013 διολίσθησε, όμως έκτοτε, συνέχισε τη σταθερή ανάπτυξή του μέχρι το 2020, όπου πάλι υποχώρησε λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Το 2021 σημείωσε ανάκαμψη, αλλά αυξήθηκε αργά το 2022-2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος. Σε επίπεδο χωρών, η Ρουμανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών το 2004-2024 (134%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%).

Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).