fourlis:-Ισχυρή-αύξηση-εσόδων-και-κέρδη-9,2-εκατ.-στο-9μηνο

Διψήφια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε ο όμιλος Fourlis στο εννεάμηνο του 2025, βρίσκοντας στήριξη σύμφωνα με την ανακοίνωση από την αύξηση μεριδίου αγοράς, την επέκταση του δικτύου και τη λειτουργική αποδοτικότητα. Μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης της Trade Estates ΑΕΕΑΠ και τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πλάνο επέκτασης και μετασχηματισμού του ομίλου, ο όμιλος Fοurlis εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με ισχυρή δυναμική και αισιοδοξία ως προς την επίτευξη των προβλέψεων για το 2025, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Εννεαμήνου του 2025

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τα €430,7 εκ. το εννεάμηνο του 2025, έναντι €390,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2024. Η αύξηση των πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από +1,7% στο Α’ τρίμηνο του 2025, σε +13,0% στο Β’ τρίμηνο και +15,1% στο Γ’ τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Σημαντική βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 47,1% στο εννεάμηνο του 2025, από 46,2% στο εννεάμηνο του 2024, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων.

Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουάριου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του ενεαμήνου 2025 ανήλθε σε €8,6 εκ.

Ισχυρή ανάπτυξη κερδοφορίας

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, έναντι €2,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €16,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 36,8% σε σχέση με τα €12 εκ. στο εννεάμηνο του 2024.

Επενδύσεις στην επέκταση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €16,6 εκ., εκ των οποίων €3,8 εκ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2,7 εκ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €10.1 εκ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker.

Αποτέλεσμα από την πώληση μετοχών της Trade Estates

Στις 4/2/2025 ο όμιλος Fοurlis ολοκλήρωσε την πώληση 19,279,935 (16% του μετοχικού κεφαλαίου) μετοχών της Trade Estates μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, έναντι τιμήματος 29 εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του ομίλου στην Trade Estates μειώθηκε σε ποσοστό κάτω από 50% (47,3%), οδηγώντας στην απώλεια ελέγχου στην Trade Estates. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ημερομηνία της συναλλαγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», η Trade Estates έπαψε να ενοποιείται ως θυγατρική, με την αποαναγνώριση των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Μετά την απώλεια ελέγχου, η εναπομείνασα συμμετοχή του ομίλου στην Trade Estates, αναγνωρίστηκε ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Η εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει δύο επιμέρους διακριτά, αλλά ταυτόχρονα, λογιστικά γεγονότα (αφενός την απώλεια ελέγχου στην Trade Estates και, αφετέρου, την αρχική αναγνώριση και ενοποίηση του εναπομείναντος ποσοστού ως συγγενούς), με την συνολική επίδραση των δύο αυτών λογιστικών γεγονότων να ανέρχεται στα €6,3 εκ. κέρδος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Fοurlis. Η συναλλαγή αυτή ενισχύει την ευελιξία του ομίλου Fοurlis στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, ενώ η Trade Estates συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στον κλάδο των ακινήτων.

Τα έσοδα από την Trade Estates στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €8,6 εκ. Το ποσό αυτό αντανακλά τη συνεισφορά μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης, δηλαδή για την περίοδο από 1/2/2025 έως 30/09/2025. Τα κέρδη της Trade Estates για τον Ιανουάριο 2025 περιλαμβάνονται στα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες και ανέρχονται σε €1,2 εκ.

Από το A’ τρίμηνο του 2025, ο όμιλος παρουσιάζει το EBITDA-adjusted ως εναλλακτικό δείκτη κερδοφορίας, με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση της λειτουργικής απόδοσης, εξαιρώντας τις λογιστικές επιπτώσεις του προτύπου IFRS16.

To EBITDA-adjusted απεικονίζει τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, προσαρμοσμένα ώστε να εξαιρούνται οι λογιστικές επιπτώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις βάσει του IFRS 16. Ο δείκτης επανεντάσσει τα έξοδα μισθώσεων στον υπολογισμό, προσφέροντας μια σαφέστερη εικόνα της κερδοφορίας και της δομής κόστους του ομίλου, ανεξάρτητα από την λογιστική τους απεικόνιση.

Πορεία δ΄ τριμήνου 2025 μέχρι την 22/11/2025 και προοπτικές για το έτος 2025

Ο όμιλος εισήλθε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με συνεχιζόμενη θετική δυναμική σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, υποστηριζόμενη από υγιή επίπεδα επισκεψιμότητας, άνοιγμα νέων καταστημάτων και επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες.

+6% αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο Δ’ τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025.

+1% αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων στο Δ’ τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025.

+17% αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου Αθλητικών Ειδών στο Δ’ τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025, υποστηριζόμενη από την επέκταση των δικτύων INTERSPORT και Foot Locker, καθώς και από οργανική ανάπτυξη (like-for-like).

Με την απόδοση να εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδίασμά, η διοίκηση επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης 2025.

Ο Γιάννης Βασιλάκος (φωτογραφία), διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Η σταθερά ισχυρή επίδοση του ομίλου στο εννεάμηνο αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μας χαρτοφυλακίου. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία ενισχύθηκαν, υποστηριζόμενες από τη δύναμη των brands μας, την επέκταση του δικτύου και την λειτουργική αποδοτικότητα. Με συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, ενδυναμωμένη χρηματοοικονομική θέση μετά την αποενοποίηση της Trade Estates και συνεχή επένδυση στην επέκταση και τον μετασχηματισμό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και θα συνεχίσουμε τη δυναμική αυτή και το 2026».

Ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του ομίλου Fourlis κατέγραψε πωλήσεις €270,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 5,1% σε σύγκριση με €257,3 εκ. το εννεάμηνο του 2024. Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρατηρήθηκε στο Β’ τρίμηνο συνεχίστηκε και στο Γ’ τρίμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση +7,1% σε ετήσια βάση, μετά από +8,1% στο Β’ τρίμηνο και μια πιο ήπια εκκίνηση στο Α’ τρίμηνο του 2025 (-0,6%).

Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από ισχυρή επίδοση σε όρους like-for-like, υποστηριζόμενη από ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, αυξημένη επισκεψιμότητα και βελτιωμένη μετατροπή επισκέψεων σε πωλήσεις, καθώς και από την επέκταση του δικτύου μέσω των νέων καταστημάτων ΙΚΕΑ.

Το Μικτό Κέρδος βελτιώθηκε κατά 7,5%, φθάνοντας τα €128,3 εκ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται από 46,4% σε 47,4%, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα.

Το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε €18,9 εκ., έναντι €21,2 εκ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στο 7,0% έναντι 8,2%. Η κερδοφορία παρουσίασε ισχυρή ετήσια βελτίωση στο Γ’ τρίμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη σταδιακή ομαλοποίηση των λειτουργικών εξόδων μετά τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις που είχαν επηρεάσει το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων ΕΒΙΤ που έχουν τεθεί για το Έτος 2025.

Σημαντικές εξελίξεις εντός του Εννεαμήνου 2025 έως και σήμερα

Ανάπτυξη καταστημάτων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα: Ενα νέο κατάστημα ΙΚΕΑ άνοιξε στο Ηράκλειο Κρήτης τον Απρίλιο του 2025, μετά το επιτυχημένο άνοιγμα του νέου καταστήματος 7.200 τ.μ. στην Πάτρα στις 30 Οκτωβρίου 2024. Το κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., βρίσκεται στο Top Parks Heraklion της Trade Estates και αντικαθιστά το προηγούμενο Pickup & Order Point, προσφέροντας πλέον μια πλήρως ολοκληρωμένη εμπειρία ΙΚΕΑ, με διευρυμένη γκάμα προϊόντων και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες. Το κατάστημα ενσωματώνει, επίσης, βιώσιμες υποδομές όπως φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στη Βουλγαρία, η ΙΚΕΑ εγκαινίασε νέο Κέντρο Σχεδιασμού & Παραγγελιών στην πόλη Pernik, με εστίαση σε λύσεις κουζίνας, ντουλάπας και μπάνιου. Το κατάστημα, επιφάνειας 500 τ.μ., βρίσκεται στο Pernik Plaza και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, επιλεγμένα προϊόντα προς πώληση και δυνατότητα παραγγελίας όλης της γκάμας. Επερχόμενα νέα καταστήματα ΙΚΕΑ: Το επόμενο μεγάλο κατάστημα ΙΚΕΑ προγραμματίζεται για το Ελληνικό το 2028, ενώ η ανάπτυξη καταστημάτων «νέας γενιάς» ΙΚΕΑ (=2.000 τ.μ.) συνεχίζεται, ενισχύοντας την εγγύτητα και την ευκολία πρόσβασης για τον καταναλωτή.

Σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ο όμιλος λειτουργεί συνολικά 22 φυσικά καταστήματα διαφόρων τύπων, και συγκεκριμένα 15 καταστήματα (10 μεγάλου & μεσαίου μεγέθους και 5 νέας γενιάς) και 7 Pick-up-and-Order Points, καθώς και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα που εξυπηρετούν και τις τρεις χώρες, καθιστώντας τις λύσεις της ΙΚΕΑ προσβάσιμες σε εκατομμύρια πελάτες της περιοχής.

«Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη στρατηγική μας προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην omnichannel παρουσία, σε ένα καλά δομημένο και βελτιστοποιημένο δίκτυο καταστημάτων, στις ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην ψηφιοποίηση και στη δέσμευσή μας να διατηρούμε υψηλή τεχνογνωσία στην επίπλωση σπιτιού και την εξυπηρέτηση των πελατών», σχολιάζει η διοίκηση.

Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών του ομίλου Fourlis (INTERSPORT και Foot Locker) κατέγραψε πωλήσεις €157,7 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 20,7% σε σύγκριση με €130,7 εκ. στο εννεάμηνο του 2024. Οι πωλήσεις διατήρησαν ισχυρή δυναμική κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αύξηση 6,1% στο Α΄ τρίμηνο του 2025 η οποία επιταχύνθηκε σε +22,1% στο Β΄ τρίμηνο του 2025 και σε +30,8% στο Γ’ τρίμηνο του 2025, ως αποτέλεσμα της αυξημένης μετατροπής επισκεψιμότητας σε πωλήσεις, της διευρυμένης προϊοντικής γκάμας, της ενδυνάμωσης των συνεργασιών με κορυφαία brands, καθώς και της συνεισφοράς από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 22,0% στα €72,9 εκ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται σε 46,2% από 45,7%, ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων, του ευνοϊκότερου μείγματος προϊόντων, του χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών και των συνεργειών που προκύπτουν από τη συνεργασία του ομίλου με τη Foot Locker.

Το EBIT αυξήθηκε σημαντικά σε €4,2 εκ. έναντι €1,1 εκ. το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, με το περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται σε 2,7% έναντι 0,9%, αποτυπώνοντας τόσο την αύξηση πωλήσεων όσο και τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην περιοχή δραστηριοποίησης του ομίλου προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο και αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη πωλήσεων και την κερδοφορία στο υπόλοιπο του 2025.

Σημαντικές εξελίξεις εντός του Εννεαμήνου του 2025 και μέχρι σήμερα

Εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και επέκταση του δικτύου: Τον Απρίλιο 2025 ο όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, προσθέτοντας έξι υφιστάμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα. Έκτοτε, το δίκτυο έχει επεκταθεί με τρία νέα καταστήματα (δύο στην Ελλάδα και ένα στη Ρουμανία), καθώς και με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος της Foot Locker στη Ρουμανία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επιτυχημένη λειτουργία τριών καταστημάτων Foot Locker στη Βουλγαρία στα τέλη του 2024 και υποστηρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ομίλου για την ανάπτυξη του brand σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τον Νοέμβριο του 2025, η Foot Locker άνοιξε νέο flagship κατάστημα στο Χαλάνδρι, το πρώτο κατάστημα “Reimagined Evolution” στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη νέα σχεδιαστική εμπειρία λιανικής του brand.

Από τις αρχές του 2025, ο όμιλος Fourlis έχει ανοίξει οκτώ νέα καταστήματα INTERSPORT — τέσσερα στην Ελλάδα, τρία στη Ρουμανία και ένα στη Βουλγαρία — και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του καταστήματος INTERSPORT στο Mall Vitan στο Βουκουρέστι, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία αγορών σε ένα κομβικό σημείο. Επέκταση του νέου concept INTERSPORT Football Club: Τον Μάρτιο του 2025, η INTERSPORT εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα INTERSPORT Football Club παγκοσμίως στην Αθήνα (1.200 τ.μ.), ακολουθούμενο από δεύτερο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2025. Το concept έχει έντονη απήχηση από τους καταναλωτές και τις ποδοσφαιρικές κοινότητες, με περαιτέρω ανάπτυξη να προγραμματίζεται από το 2026 σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Η κατηγορία Αθλητικών Ειδών (Sporting Goods) του ομίλου σήμερα περιλαμβάνει:

124 καταστήματα INTERSPORT (66 καταστήματα στην Ελλάδα, 40 στη Ρουμανία, 12 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο) και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις χώρες.

(66 καταστήματα στην Ελλάδα, 40 στη Ρουμανία, 12 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο) και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις χώρες. 13 φυσικά καταστήματα Foot Locker (3 στη Βουλγαρία, 6 στην Ελλάδα και 4 στη Ρουμανία), μία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και μία στη Ρουμανία.

«Κοιτάζοντας μπροστά, οι στρατηγικές προτεραιότητες στον κλάδο Αθλητικών Ειδών επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του sport performance, στη δυναμική είσοδο στον τομέα athleisure και στην επέκταση της γεωγραφικής μας παρουσίας, μέσω μιας πολυκαναλικής προσέγγισης», εξηγεί η διοίκηση.

Οι πωλήσεις από τον κλάδο Υγείας & Ευεξίας ανήλθαν σε €2,4 εκ. το εννεάμηνο του 2025, σε σύγκριση με €1,6 εκ. το εννεάμηνο του 2024, υποστηριζόμενα από υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις, καθώς και την ισχυρή ανάπτυξη σε συγκρίσιμη βάση.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου Υγείας & Ευεξίας διαμορφώθηκε σε 51,7% το εννεάμηνο του 2025, σε σύγκριση με 49,8% το αντίστοιχο εννεάμηνο του περασμένου έτους, υποστηριζόμενο από το προϊοντικό μείγμα του χαρτοφυλακίου.

Ο κλάδος Υγείας & Ευεξίας κατέγραψε λειτουργικές ζημίες €1,5 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, έναντι ζημιών €1,6 εκ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2024, καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και των σχετικών υποδομών.

Σήμερα ο όμιλος Fourlis διατηρεί 11 φυσικά καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης στρατηγικής ανάπτυξης καταστημάτων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το μοντέλο Shop-in-Shop στην ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Στο προσεχές διάστημα, θα προστεθεί και δραστηριότητα χονδρικής πώλησης, ξεκινώντας με συνεργασίες με την INTERPORT και τα AB Βασιλόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι η Holland & Barrett είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη στον κλάδο Health & Wellness. Με ιστορία άνω των 150 ετών, η Holland & Barrett διαθέτει δίκτυο άνω των 1.600 καταστημάτων σε 24 χώρες παγκοσμίως. Αποστολή της Holland & Barrett είναι να κάνει την υγεία και την ευεξία τρόπο ζωής για όλους, προσθέτοντας ποιοτικά χρόνια στη ζωή, μέσα από μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής, εξειδικευμένων τροφίμων, αθλητικών συμπληρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα 9μήνου της Fourlis, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.