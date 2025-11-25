h-meta-επενδύει-δισεκατομμύρια-στα-ai-chip-της-google-και-ρίχνει-την-μετοχή-της-nvidia

Έως και 2,7% έφτασε να υποχωρεί η μετοχή της Nvidia στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μετά από αναφορές ότι η Meta Platforms βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει δισεκατομμύρια στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google. Η συγκεκριμένη εξέλιξη υποδηλώνει ότι ο ηγέτης στις διαδικτυακές αναζητήσεις σημειώνει πρόοδο στην προσπάθειά του να ανταγωνιστεί τον κολοσσό που αποτελεί η Nvidia στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Έως και 2,7% έφτασε να υποχωρεί η μετοχή της Nvidia στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μετά από αναφορές ότι η Meta Platforms βρίσκεται σε συνομιλίες για να επενδύσει δισεκατομμύρια στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google. Η συγκεκριμένη εξέλιξη υποδηλώνει ότι ο ηγέτης στις διαδικτυακές αναζητήσεις σημειώνει πρόοδο στην προσπάθειά του να ανταγωνιστεί τον κολοσσό που αποτελεί η Nvidia στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως επισημαίνει τo -.

Ειδικότερα, η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση των τσιπ της Google – γνωστών ως μονάδες επεξεργασίας τενσόρων ή TPU – σε data centers το 2027, όπως ανέφερε το The Information. Η Meta ενδέχεται επίσης να ενοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της Google τον επόμενο χρόνο, όπως σημειώνει το άρθρο.

Μια τέτοια συμφωνία θα βοηθούσε να εδραιωθούν τα TPUs ως εναλλακτική λύση στα τσιπ της Nvidia, τα οποία μέχρι σήμερα αποτελούν το χρυσό πρότυπο για τους κολοσσούς της τεχνολογίας και για τις startups, από τη Meta μέχρι την OpenAI, που χρειάζονται υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή την ώρα η μετοχή της Nvidia διαπραγματεύεται περίπου στο -2%. Χθες στην Wall Street, η μετοχή της Αlphabet, μητρική της Google, κέρδισε 2,7%, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός κεφαλαιοποιεί την αισιοδοξία των επενδυτών για την θέση που κατέχει συνολικά στην αγορά του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αποδοχή της τελευταίας έκδοσης του μοντέλου Gemini AI.

Η Google είχε προηγουμένως κλείσει μια συμφωνία για την προμήθεια έως και 1 εκατομμυρίου τσιπ της στην Anthropic, προκαλώντας προβληματισμό σχετικά με τις πιθανές μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Nvidia ώστε να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στην αγορά.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Anthropic, ο αναλυτής της Seaport, Τζέι Γκόλντμπεργκ, την χαρακτήρισε ως «πραγματικά ισχυρή επιβεβαίωση» για τις TPU. «Πολλοί άνθρωποι το σκέφτονταν ήδη και πολύ περισσότεροι πιθανότατα το σκέφτονται τώρα», είπε.

Οι ασιατικές μετοχές που σχετίζονται με την Alphabet σημείωσαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης στην Ασία. Στη Νότια Κορέα, η IsuPetasys Co., η οποία προμηθεύει πολυεπίπεδες πλακέτες στην Alphabet, σημείωσε άνοδο 18% σε νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ. Στην Ταϊβάν, οι μετοχές της MediaTek Inc. αυξήθηκαν σχεδόν 5%.

Μια συμφωνία με την Meta – έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως σε κέντρα δεδομένων και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης – θα σηματοδοτούσε μια νίκη για την Google. Ωστόσο πολλά εξαρτώνται από το αν τα τσιπ tensor μπορούν να επιδείξουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την υπολογιστική ισχύ που απαιτούνται για να αποτελέσουν βιώσιμη επιλογή μακροπρόθεσμα.

Το τσιπ tensor – που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 10 χρόνια ειδικά για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης – κερδίζει δυναμική πέρα από τα όρια της Google ως ένας τρόπος εκπαίδευσης και λειτουργίας σύνθετων AI μοντέλων.

Η ελκυστικότητά του ως εναλλακτική λύση έχει μεγαλώσει σε μια εποχή που εταιρείες σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για την υπερβολική εξάρτησή τους από την Nvidia, σε μια αγορά όπου ακόμη και η Advanced Micro Devices Inc. είναι με διαφορά δεύτερη.