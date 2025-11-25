JP Morgan: Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η JP Morgan παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους και διατηρώντας σύσταση overweight, με φόντο την ισχυρή οικονομική δυναμική και την πιστωτική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερα θετική παραμένει η JP Morgan για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, μετά από επίσκεψη της ομάδας αναλυτών της στην Αθήνα και επαφές με τις διοικήσεις των τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει, «φεύγουμε με θετική εντύπωση για τις θεμελιώδεις μακροοικονομικές και τραπεζικές τάσεις», εκτιμώντας ότι το περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό και ευνοϊκό για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Η JP Morgan αυξάνει τις τιμές-στόχους για όλες τις συστημικές τράπεζες και διατηρεί τη σύσταση overweight. Ειδικότερα, η νέα αποτίμηση διαμορφώνεται στα 4,10 ευρώ για την Alpha Bank (από 3,60), 4,10 ευρώ για την Eurobank (από 3,60), 9,00 ευρώ για την Πειραιώς (από 8,20) και 15,00 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα (από 12,80).

Σύμφωνα με την JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές για επενδυτές, καθώς διαπραγματεύονται με 7,7 φορές τα κέρδη του 2027 και 1,1 φορές τη λογιστική αξία, με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) άνω του 15%, περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

«Αυξάνουμε τις τιμές-στόχους λόγω υψηλότερων όγκων, χαμηλότερων προβλέψεων, μεγαλύτερων διανομών και χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων, το οποίο μειώνεται από το 12% στο 11,5%», επισημαίνει η JP Morgan, σημειώνοντας ότι το μέσο περιθώριο ανόδου των μετοχών ανέρχεται σε περίπου 15%.

Ο οίκος ξεχωρίζει συγκεκριμένους καταλύτες και στρατηγικές προοπτικές για καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα κάθε περίπτωσης.

Eurobank: Η JP Morgan θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου, καθώς η μετοχή της έχει υποαποδώσει περίπου 30% σε σχέση με τον τραπεζικό δείκτη, παρά το γεγονός ότι καταγράφει το υψηλότερο “normalized ROTE” στον κλάδο. Αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές λειτουργικής δυναμικής για το δεύτερο εξάμηνο, καθιστά τη μετοχή ελκυστική επιλογή για επενδυτές.

Εθνική Τράπεζα: Η Εθνική ξεχωρίζει για τη δυναμική της στις χρηματικές διανομές την περίοδο 2025-2027. Η JP Morgan επισημαίνει ότι τα ισχυρά κεφαλαιακά της αποθέματα της επιτρέπουν να προσφέρει σημαντικές επιστροφές στους μετόχους, καθιστώντας την ελκυστική για όσους αναζητούν μετοχές με σταθερές αποδόσεις και ισχυρή κεφαλαιακή θέση.

Πειραιώς: Στην περίπτωση της Πειραιώς, ο οίκος αναφέρει ότι ο επερχόμενος καταλύτης που σχετίζεται με την Εθνική Ασφαλιστική έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό αποτιμηθεί από την αγορά. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο περαιτέρω ανόδου είναι πιο περιορισμένο, παρότι η τράπεζα διατηρεί θεμελιώδη ισχύ και σταθερή στρατηγική πορεία.

Alpha Bank: Για την Alpha Bank, η JP Morgan διατηρεί θετική στάση, επισημαίνοντας όμως ότι το περιθώριο ανόδου είναι πιο περιορισμένο λόγω της σημαντικής υπεραπόδοσης της μετοχής από την αρχή του έτους. Ωστόσο, τονίζει ότι υπάρχει σημαντικό ανοδικό δυναμικό που μπορεί να προκύψει από μελλοντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της τράπεζας στην αγορά.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά, με σταθερό πολιτικό περιβάλλον και δημοσιονομική ισορροπία.

Ο αναπτυξιακός κύκλος αναμένεται να συνεχιστεί, με επενδύσεις σε ενέργεια, υποδομές, φαρμακευτικές και μεταποιητικές βιομηχανίες, μειώνοντας την εξάρτηση από τον τουρισμό.

«Το σταθερό πολιτικό σκηνικό δικαιολογεί χαμηλότερο CoE, αλλά πρέπει να παρακολουθείται ενόψει των εκλογών του 2027», σημειώνει η JP Morgan.

Η τράπεζα προβλέπει αύξηση δανείων κατά 7-9% ετησίως έως το 2027, με έμφαση στον εταιρικό δανεισμό. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξηθούν κατά 2-3% το 2026 και 5-6% το 2027, ενώ η ανάκαμψη στα στεγαστικά δάνεια θα καθυστερήσει λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών.