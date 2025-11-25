wall:-Ο-nasdaq-υποχωρεί-μια-μέρα-μετά-το-μεγάλο-ράλι-λόγω-μεγάλης-πτώσης-της-nvidia

Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί την Τρίτη 25/11, μία ημέρα μετά το ανοδικό κλείσιμο της Wall Street που είχε τροφοδοτηθεί από άνοδο σε μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη και από την αναζωπύρωση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,37% στις 22.786,701 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείται κοντά στο μηδενικό πρόσημο, πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει απώλειες 0,02% στις 6.703,80 μονάδες. Τέλος, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο Dow Jones Industrial Average, ενισχυμένος κατά 138 μονάδες ή 0,30% στις 46.586,47 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε πάνω από 5% μετά από δημοσίευμα του The Information, το οποίο ανέφερε – επικαλούμενο πηγές – ότι η Meta Platforms εξετάζει να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet. Η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο άνω του 2% μετά την είδηση.

Η Δευτέρα ήταν μια ιδιαίτερα ισχυρή συνεδρίαση για τους τρεις βασικούς δείκτες. Ο S&P 500 κέρδισε περίπου 1,6%, ο Nasdaq ανέβηκε 2,7%, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα του από τις 12 Μαΐου, καθώς μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ανέκαμψαν μετά από έναν δύσκολο μήνα για τον κλάδο. Ο Dow ενισχύθηκε επίσης πάνω από 200 μονάδες, περίπου 0,4%.

Η μητρική της Google, Alphabet, ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της προηγούμενης συνεδρίασης, κλείνοντας με άνοδο 6,3% και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η Broadcom ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος του S&P 500, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε πάνω από 11%. Οι επενδυτές στήριξαν ιδιαίτερα τις δύο εταιρείες, οι οποίες συνδέονται μέσω της δραστηριότητάς τους στα εξειδικευμένα, υψηλών επιδόσεων τσιπ (ASICs).

Παρότι η αγορά σημείωσε κάποια ανάκαμψη μετά το ξεπούλημα της προηγούμενης εβδομάδας, οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά αρνητικού μηνός. Οι μετοχές ΤΝ έχουν συμβάλει σημαντικά στα κέρδη του έτους, με τους επενδυτές πλέον να αναρωτιούνται για τις αποτιμήσεις τους και για το αν η αγορά θα δει ανοδικό ράλι στο τέλος του έτους ή αντιστροφή της τάσης.

Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες περίπου 2% τον Νοέμβριο, ενώ ο Nasdaq έχει πέσει κατά 3,6%. Ο Dow, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, έχει χάσει 2,3% από την αρχή του μήνα.

«Είδαμε ένα μεγάλο “ξέπλυμα” θέσεων, το οποίο στην πραγματικότητα ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου καθώς αποσύρθηκε ρευστότητα από την αγορά», δήλωσε η Abby Yoder, στρατηγική αναλύτρια μετοχών στις ΗΠΑ στη JPMorgan Private Bank, τη Δευτέρα στο CNBC, αναφερόμενη στην πρόσφατη διόρθωση.

«Ωστόσο, πίσω από αυτή την τεχνικής φύσεως κίνηση στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, παραμένει ένα ισχυρό θεμελιώδες υπόβαθρο σχετικά με την ιστορία της ΤΝ και τις δαπάνες γύρω από αυτή», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι αυτό διαμορφώνει καλές προοπτικές για το τέλος της χρονιάς, αν και θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή στις επιλογές των επενδυτών».

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά ειδήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την επερχόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε ποσοστό άνω του 80% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η πιθανότητα αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη δήλωση του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης, John Williams, την Παρασκευή, ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης επιτοκίων «στο εγγύς μέλλον». Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Mary Daly, ανέφερε στη Wall Street Journal τη Δευτέρα ότι στηρίζει μια μείωση των επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.