Άνοδος-στις-ευρωαγορές-ενόψει-πιθανής-μείωσης-επιτοκίων-από-τη-fed-τον-Δεκέμβριο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν σήμερα (26/11) υψηλότερα σε όλο το φάσμα, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται υψηλότερα κατά 0,31% στις 569,86 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,29% στις 23.523,12 μονάδες, ο βρετανικός FTSE κινείται ανοδικά 0,21% στις 9,629.85 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC σημειώνει αντίστοιχα κέρδη 0,22% στις 8,043.68 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX παρουσιάζει κέρδη 0,36% στις 16,197.32 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB ενισχύεται επίσης κατά 0,15% στις 42,742.00 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι περιφερειακοί δείκτες ακολουθούν την άνοδο που καταγράφεται στη Wall Street και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της στις 9 και 10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα σχεδόν 85% για μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από την κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «στο άμεσο μέλλον».

Οι παγκόσμιες αγορές ενισχύθηκαν επίσης μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, στο CNBC την Τρίτη, ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» ο Trump να ορίσει νέο πρόεδρο της Fed πριν από τα Χριστούγεννα.

Ενώ ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία συνεντεύξεων με υποψηφίους, οι προσδοκίες στρέφονται προς τον Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Kevin Hassett, μετά από δημοσίευμα του - ότι έχει αναδειχθεί σε επικρατέστερο για τη θέση. Ο Hassett θεωρείται πρόσωπο πιο πιθανό να πιέσει υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων.

Από την άλλη πλευρά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της Τετάρτης, όπου η Υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves αναμένεται να παρουσιάσει τα σχέδια δαπανών και φορολογίας για τον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες ότι η υπουργός θα ανακοινώσει σειρά φορολογικών αυξήσεων, καθώς προσπαθεί να τηρήσει τους αυτοεπιβληθέντες κανόνες για τις δαπάνες και τον δανεισμό — και πρέπει να καλύψει ένα σημαντικό δημοσιονομικό κενό.

Το κόστος δανεισμού του βρετανικού δημοσίου κινήθηκε ανοδικά ενόψει των ανακοινώσεων της Reeves, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου (gilt) να ενισχύεται κατά 2 μονάδες βάσης στις πρωινές συναλλαγές.