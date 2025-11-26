Close Menu
    Ανάκληση εγκυκλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ζητά η ΕΑΔΕ

    Επιχειρήσεις

    Με την υπ’ αριθμ. 2025_25 Εγκύκλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, από 1ης Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του Δικαιώματος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου στα Προγράμματα Full Health, Προνομιακή Προστασία και Βασική Προστασία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος

    Οπως επισημαίνει η ΕΑΔΕ, «το Δικαίωμα Συμβολαίου, το οποίο, ούτως η άλλως αποτελεί θέμα ευρύτερης συζήτησης για τον κλάδο μας, είναι το όχημα τροποποίησης υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων.

    Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορούμαστε ότι σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο η εφαρμογή της αλλαγής αυτής προβλέπεται και για τα εν ισχύ συμβόλαια που θα ανανεώνονται απο 1ης Φεβρουαρίου 2026.

    Καλούμε την Εταιρεία να ανακαλέσει άμεσα. Η Εγκύκλιος αυτή μας βρίσκει απολύτως αντίθετους καθώς τροποποιεί μονομερώς και παρά τον Νόμο τις υπογεγραμμένες συμβάσεις».

