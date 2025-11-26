Γερμανία: Ο Μερτς βλέπει σημάδια ότι «η οικονομία αλλάζει πορεία» – «Καμπανάκι» από ΔΝΤ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η οικονομία κάνει μια στροφή μετά την ιστορική μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων που πραγματοποίησε νωρίτερα φέτος, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν περιορισμένες.

Η Γερμανία είναι το μόνο μέλος της ομάδας προηγμένων οικονομιών της G7 που δεν έχει σημειώσει ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια και αναμένεται μόνο μέτρια ανάπτυξη 0,2% φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκαν σε έκθεση την Τετάρτη.

«Παρόλο που βρισκόμαστε στη μέση και όχι στο τέλος της ατζέντας μας, παρόλο που οι γεωοικονομικοί και γεωπολιτικοί άνεμοι έχουν γίνει πρόσφατα ακόμη πιο σκληροί, υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις αντιστροφής της τάσης», δήλωσε ο Μερτς σε ομιλία του στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ.

ΔΝΤ: Γήρανση πληθυσμού, υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας

Το ΔΝΤ στην έκθεσή του ανέφερε ότι η αυξημένη δαπάνη αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή επιτάχυνση των εγχώριων επενδύσεων και κατανάλωσης και ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 1,0% το 2026 και 1,5% το 2027.

Πέρα όμως από αυτό, η ταχεία γήρανση του πληθυσμού και η υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας θα αρχίσουν να εμφανίζονται, ανέφερε.

«Με μια νέα κυβέρνηση στην εξουσία, τώρα είναι η ώρα να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Κέβιν Φλέτσερ, σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του ΔΝΤ.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση μεταξύ των οικονομολόγων, των επενδυτών και των επιχειρηματικών ομάδων ότι οι υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις είναι πιο αργές και λιγότερο εκτεταμένες από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Απαντώντας σε αυτές τις επικρίσεις, ο Μερτς στην ομιλία του υποσχέθηκε να εργαστεί «με γρήγορο ρυθμό» για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Συνετή χρήση του δημοσιονομικού χώρου

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σύνεση για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας και να συμπληρωθεί από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη.

Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση των περιορισμών στην προσφορά εργασίας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, ανέφεραν.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει η Γερμανία για να ενισχύσει την ανάπτυξη είναι να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, δήλωσε ο Φλέτσερ, καθώς αυτό θα βελτίωνε την παραγωγικότητα στη Γερμανία και θα ενίσχυε επίσης τις εξαγωγές προς την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία παραμένει μακράν η σημαντικότερη εξαγωγική αγορά της Γερμανίας.

Το έλλειμμα προβλέπεται να διευρυνθεί σε περίπου 4% του ΑΕΠ έως το 2027 και το χρέος προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 68% του ΑΕΠ έως το 2027, που εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο μεταξύ των οικονομιών της G7, ανέφερε το ΔΝΤ.