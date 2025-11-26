ΔΕΗ: Νέα τιμή-στόχος τα €20,5 από Goldman Sachs – Η αναφορά στις επενδύσεις €10 δισ.

Η Goldman Sachs ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της ΔΕΗ μετά το Capital Markets Day στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας ότι το νέο στρατηγικό πλάνο του ομίλου για την περίοδο 2026–2028 δημιουργεί έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς κερδοφορίας στον ευρωπαϊκό κλάδο ενέργειας.

Στην τελευταία της έκθεση, η επενδυτική τράπεζα αυξάνει την τιμή–στόχο στα €20,5 (από €18) και διατηρεί σύσταση Buy, αποτιμώντας ως καταλύτες το ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων, τη στροφή στη FlexGen και τη σημαντική ευελιξία στη διάθεση κεφαλαίων. Σε συνέχεια της παρουσίασης του επικαιροποιημένου business plan της ΔΕΗ, η Goldman Sachs σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα προβλέπει €10 δισ. οργανικών επενδύσεων, με το 85% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα και FlexGen (μονάδες φυσικού αερίου, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά). Η δεσμευμένη επενδυτική δαπάνη αφορά μόλις το 50% του συνόλου, με το υπόλοιπα €5 δισ. να χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα προς ανακατανομή ανάλογα με τις συνθήκες.

Η τράπεζα τονίζει ότι αυτή η δομή του capex λειτουργεί ως “δίχτυ ασφαλείας” για την εταιρεία, καθώς μπορεί να μετακινηθεί προς buyback εάν δεν υπάρχουν ελκυστικές ευκαιρίες ή εάν καταγραφεί υποχώρηση των τιμών ενέργειας. Κεντρικό στοιχείο του report είναι η έντονη αλλαγή έμφασης στη FlexGen, όπου η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιο επενδύσεων στο 20% (από 10% στο προηγούμενο πλάνο). Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει €1,9 δισ. σε μπαταρίες, νέες μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικά, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ευελιξίας που θα ανακύψουν από την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.