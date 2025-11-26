Δημοπρασία-6μηνων-εντόκων:-Αντλήθηκαν-600-εκατ.-με-επιτόκιο-1,78%

Στο 1,78% (έναντι 1,76% στην αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση) διαμορφώθηκε το επιτόκιο κατά τη σημερινή (26 Νοεμβρίου 2025) δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (έξι μηνών), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατ.), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 600 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: