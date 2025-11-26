Δόμνα-Μιχαηλίδου:-Οι-πρωτοβουλίες-της-κυβέρνησης-για-το-δημογραφικό

Ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα στήριξης των νέων ζευγαριών, προκειμένου να μπει ανάμεσα στις προτεραιότητές τους η δημιουργία οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετέχοντας σε πάνελ στο πλαίσιο της ημερίδας «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής», που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Όπως είπε η κα Μιχαηλίδου, εντός του 2026 αναμένεται να λειτουργήσουν Σχολές Γονέων, έπειτα από πολλές δεκαετίες, για τη ψυχοκοινωνική στήριξη νέων ανθρώπων, μεταδίδοντας το αίσθημα ασφάλειας και τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο.

Γενικότερα, για το δημογραφικό ζήτημα της χώρας μας, η κα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο πλέγμα από οριζόντιες και κάθετες δράσεις, που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019, καθώς, όπως σημείωσε, «δυστυχώς, δεν υπάρχει μία μοναδική λύση, ούτε ένα μαγικό ραβδί και μάλιστα, όπως βλέπουμε, για καμία ανεπτυγμένη χώρα».

Τόνισε, δε, ότι «υπάρχουν άμεσες ενισχύσεις, υπάρχει για πρώτη φορά τόσο συνεκτικό πλαίσιο έμμεσης ενίσχυσης, που σε μια πολύτεκνη οικογένεια επιστρέφει μέσω φορολογικών αναπτύξεων τέσσερις μισθούς, σε μια τρίτεκνη τρεις μισθούς, και υπάρχει η πολύ μεγάλη υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε με καλύτερες υπηρεσίες. Καλύτερες υπηρεσίες, όπως στην παιδεία, στα ολοήμερα σχολεία, καλύτερες υπηρεσίες στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στην προσχολική αγωγή, καλύτερες υπηρεσίες στην υγεία, αλλά και καλύτερες υπηρεσίες ενδυνάμωσης της οικογένειας».

Η υπουργός, είπε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με οικονομικά μέτρα, αλλά από πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες, που θα προσφέρουν το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας και ποιοτικές υπηρεσίες, την αλλαγή κουλτούρας πάνω στην αναβλητικότητα της δημιουργίας οικογένειας και τη βελτίωση των οικονομικών δυνατοτήτων των πολιτών της χώρας.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει κινηθεί άμεσα, στην προσπάθειά της να αντιστρέψει το δημογραφικό, με επιδόματα (βάση οικονομικών κριτηρίων), καλύτερες υπηρεσίες, όπως τα Ολοήμερα Σχολεία και το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών και στην μεσαία οικονομική τάξη, αλλά ειδικά και για οικογένειες με παιδί ΑΜΕΑ και με την ανάπτυξη της Ειδικής Εκπαίδευσης, τα ΚΔΑΠ, τη μεγαλύτερη αποζημίωση από τον ΕΟΠΥ, τον Προσωπικό Βοηθό και το πρόγραμμα για την προσβασιμότητα.

«Για την οικογένεια με παιδί με αναπηρία η κυβέρνηση βοηθά την οικογένεια με πάρα πολλά εργαλεία που κάνουν τη ζωή της οικογένειας και του ατόμου με αναπηρία πολύ πιο εύκολη. Εργαλεία που δεν υπήρχαν όταν η μητέρα έβγαινε από την εργασία νωρίτερα. Η μετάβαση στο δικαιωματικό μοντέλο και όχι στο πατερναλιστικό είναι πάρα πολύ σημαντική», είπε η υπουργός.

Η κα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε και στις αντιλήψεις των νέων για τη δημιουργία οικογένειας, που βρίσκεται στο κατώτερο σημείο των προτεραιοτήτων τους, καθώς κυριαρχούν η καριέρα, η ελευθερία, οι εμπειρίες, τα ταξίδια κ.λπ., λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιστραφεί και εκεί αποσκοπούν πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που δίνουν τα εργαλεία για περισσότερη ελευθερία και επιλογές σε παιδιά και γονείς.

Σχετικά ανέφερε τη σημασία της προσχολικής ηλικίας, που πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω, αλλά χρειάζεται και τη συμπαράσταση των επιχειρήσεων, όπως π.χ. για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς εντός των επιχειρήσεων, ένα πρόγραμμα που στήριξε οικονομικά η κυβέρνηση, αλλά δεν προχώρησε. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε η κα Μιχαηλίδου, προβλέπονται βρεφονηπιακοί σταθμοί, στους χώρους που θα δημιουργηθούν 1.400 διαμερίσματα σε στρατόπεδα, για τους στρατιωτικούς, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Τέλος, σχετικά με την ενεργή γήρανση, είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα πάνω από 300.000 ηλικιωμένων εργάζονται και μένουν ενεργοί στη κοινωνική ζωή και στην οικονομία της χώρας, ενώ τόνισε ότι σύντομα θα δημιουργηθούν σε ΚΑΠΗ όλης της χώρας 200 κόμβοι ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων.

Ο Μιχάλης Βλασταράκης, γενικός διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της τράπεζας εδώ και 4,5 χρόνια να στηρίξει πρωτοβουλίες για το δημογραφικό, την υποχρέωση να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο, κάτι που έχει αποδώσει, καθώς το ζήτημα έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα και της πολιτικής και της κοινωνίας.

Ο κ. Βλασταράκης υπενθύμισε τις δράσεις της Eurobank για το «πολυσχιδές πρόβλημα» που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η οικονομική στήριξη νέων οικογενειών και ειδικά στη ακριτική Ελλάδα, δημιουργώντας 75 θέσεις εργασίας (μέσω τηλεργασίας), χρηματοδοτώντας με συμβολικό επιτόκιο τη στέγη, στηρίζοντας οικονομικά και βοηθώντας ακρίτες που θέλουν να κάνουν τη δική τους δουλειά, αλλά και τη χρηματική βοήθεια σε εργαζόμενους που αποκτούν τρίτο παιδί.

Ο Άρης Αλεξόπουλος, επικεφαλής Διεθνούς Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τη δυναμική των πληθυσμών και καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκτίμησε ότι υπάρχουν θετικές πολιτικές για το δημογραφικό και ότι η μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες θα είναι μία πραγματικότητα.

Αυτό, όμως, όπως είπε, δεν είναι απαραίτητα κακό αν οι πολιτικές που θα αναπτυχθούν στηριχθούν στα πραγματικά δεδομένα και ανέφερε ως παράδειγμα την ενεργή γήρανση. Διευκρινίζοντας ότι ένας 60άρης σήμερα δεν έχει καμία σχέση με εκείνον των προηγούμενων δεκαετιών και πως στο μέλλον θα πρέπει να στηριχθούν οι μεγαλύτερες ηλικίες στην εργασία και να σταματήσει ο ηλικιακός ρατσισμός.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μπούρλος, δικηγόρος-εργατολόγος με ειδίκευση στο ασφαλιστικό, ήταν κατηγορηματικός ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι πλέον πολύ λιγότερο φιλικό προς τον ασφαλισμένο, μετά τη μακρά οικονομική κρίση και τα μνημόνια, τα οποία αφαίρεσαν πολλά δικαιώματα στις μητέρες και στις οικογένειες γενικότερα.

Επίσης, είπε ότι με τα μνημονιακά μέτρα, καταργήθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ, ενώ επισήμανε με νόημα ότι το διανεμητικό σύστημα ασφάλισης, για να είναι ισχυρό, θέλει τέσσερις εργαζόμενους για κάθε ένα συνταξιούχο και σήμερα υπάρχει 1,5 εργαζόμενος για κάθε συνταξιούχο.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

