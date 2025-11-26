Επιδόματα-ΟΠΕΚΑ:-Την-Παρασκευή-οι-πληρωμές-Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, υπενθυμίζουν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές έχουν ως εξής:

Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι – 99.927.949 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι – 285.276 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι – 3.332.429 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556

Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 88 – 23.500 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 – 5.467.000 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 – 3.455.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων εκτάκτου επιδόματος : 208.353

Σύνολο καταβολών εκτάκτου επιδόματος: 52.089.750 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.