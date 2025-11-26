Επιφυλακτικές οι κεντρικές τράπεζες απέναντι στο ΑΙ – Η συντριπτική πλειοψηφία δεν επενδύει σε ψηφιακά assets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί βασικό μέρος των λειτουργιών των περισσότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν εκτός συζήτησης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), και την οποία επισημαίνει το Reuters.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί βασικό μέρος των λειτουργιών των περισσότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν εκτός συζήτησης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), και την οποία επισημαίνει το Reuters.

Η ομάδα εργασίας 10 κεντρικών τραπεζών από την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία, η οποία διαχειρίζεται περίπου 6,5 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, διαπίστωσε επίσης ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν εμβαθύνει μέχρι τώρα στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα πιο επιφυλακτικά ως προς τους κινδύνους.

Η κύρια ανησυχία είναι ότι η συμπεριφορά που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να «επιταχύνει τις μελλοντικές κρίσεις», έδειξε η έρευνα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας βοηθά να βλέπουμε περισσότερα, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να παραμένουν στην κρίση των ανθρώπων», φέρεται να είπε ένας από τους συμμετέχοντες στην έκθεση της ομάδας.

Περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης – τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει απολύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας και σε τράπεζες λιανικής και επενδύσεων – δεν υποστηρίζουν ακόμη τις βασικές λειτουργίες, των τραπεζών.

Αντίθετα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες τα χρησιμοποιούν κυρίως για εργασίες, όπως η σύνοψη δεδομένων ή η σάρωση αγορών, αναφέρει το Reuters.

Eπίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών, το 93%, επίσης δεν επενδύει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι «τα tokens αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον και τα κρυπτονομίσματα με προσοχή».

Η ομάδα της έρευνας περιελάμβανε έξι τράπεζες από χώρες της G20 και δύο από την G7.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τράπεζες βλέπουν πως ο κόσμος οδεύει προς ένα πολυπολικό σύστημα – πυροδοτώντας την επιθυμία για διαφοροποίηση, αλλά και εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα και τη ρευστότητα, γεγονός που περιορίζει τα αποθεματικά που θα λάβουν υπόψη.

Ενώ σχεδόν το 60% επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από το δολάριο, η απαράμιλλη ρευστότητα των αμερικανικών ομολόγων διατήρησε το αμερικανικό νόμισμα σταθερό.

«Μεταβαίνουμε από ένα διπολικό σε ένα πολυπολικό σύστημα αποθεματικών, αλλά το ευρώ δεν είναι ακόμη έτοιμο να ηγηθεί», φέρεται να δήλωσε στην έρευνα ένας συμμετέχων στην ομάδα εργασίας.