Επιχειρηματικά δάνεια: Πάνω από 20 δισ. ευρώ οι εκταμιεύσεις σε οκτώ μήνες

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιδεικνύει ισχυρή ικανότητα και βούληση για την περαιτέρω στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς, καλύπτοντας τόσο μικρές όσο και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), με αφορμή το γεύμα εργασίας που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους των προεδρείων του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και της ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ, Γκίκας Χαρδούβελης, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέθεσαν γεύμα εργασίας σε εκπροσώπους των προεδρείων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τραπεζικού και επιχειρηματικού τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική στόχευση της μέγιστης δυνατής κινητοποίησης και συνέργειας όλων των παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της απασχόλησης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Οι φορείς εκπροσωπήθηκαν από την πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρο ΔΣ του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη, τους αντιπροέδρους ΔΣ του ΣΕΤΕ, Ευτύχη Βασιλάκη και Αγάπη Σμπώκου, τον πρόεδρο ΔΣ της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, και τη γενική διευθύντρια, Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Στο γεύμα συμμετείχαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank, Credia Bank, Optima Bank, Citibank και Viva, καθώς και στελέχη της ΕΕΤ και επικεφαλής συντονιστικών επιτροπών. Την Τράπεζα Πειραιώς εκπροσώπησε ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking, Θεόδωρος Τζούρος.

Συνεργασία για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναγνωρίστηκε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ τραπεζικού συστήματος, παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων λειτουργεί ως καταλύτης για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις υποδομές, τα έργα βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Αύγουστο 2025, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανήλθε σε 16,1%, έναντι 3% στην ευρωζώνη. Ο συγκεκριμένος ρυθμός παραμένει σταθερά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα τελευταία τρία χρόνια.

Για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το συνολικό ύψος των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεπέρασε τα 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤ. Τα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνουν νέες εκταμιεύσεις από εγχώριες τράπεζες, δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και χρηματοδότηση από οργανισμούς όπως η ΕΑΤ, η EIB και το EIF.