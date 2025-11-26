Εφ’-όλης-της-ύλης-ο-Τσίπρας-στις-3-Δεκεμβρίου-με-την-παρουσίαση-της-«Ιθάκης»-στο-Παλλάς

Απαντήσεις προς όλους και για… όλα επιφυλάσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου, της «Ιθάκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου κι ενώ ανάρπαστα έχουν γίνει ήδη τα πρώτα της αντίτυπα.

Χωρίς προσωπικές προσκλήσεις, αλλά σε μια ανοιχτή εκδήλωση στο θέατρο Παλλάς, στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να εκφωνήσει μια αμιγώς πολιτική ομιλία, η οποία εκτιμάται πως θα στέλνει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις, αποκρυσταλλώνοντας και το προσωπικό του στίγμα προς το μέλλον.

Στο ενδιάμεσο, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δεν έπεσαν από τα σύννεφα ως προς τον τρόπο και την ένταση της… υποδοχής της «Ιθάκης», ωστόσο, η εντύπωση που διαχέεται είναι αυτή της νέας αφετηρίας, ψίγματα της οποίας εικάζεται πως θα περιέχει κυρίως η εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου.

Κεντρική πολιτική ομιλία

Αν και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση της «Ιθάκης» πλαισιώνοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, εντούτοις, κατά πληροφορίες, η κεντρική πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα σηματοδοτήσει την επικείμενη εκδήλωση, η οποία αναμένεται να έχει πολλές αναφορές στο μέλλον, αλλά και στον οραματικό στόχο που υπηρετεί η “πυξίδα” του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το τελευταίο κεφάλαιο της “Ιθάκης” συνιστά ένα καθαρά προγραμματικό κείμενο, στο οποίο παρουσιάζονται οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και οι θέσεις του επί διαφόρων πεδίων της σημερινής πολιτικής ζωής, με συχνές αναφορές στο αύριο.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται διατεθειμένος να εστιάσει ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της νέας πολιτικής του πρότασης, που προσιδιάζει με νέα πολιτική πλατφόρμα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, αποκωδικοποιώντας έτσι ευκρινώς τα μηνύματα της “Ιθάκης” και με λίγες αναφορές στο χθες, έχοντας εξαντλήσει μέχρι κεραίας το παρελθόν και τους πρωταγωνιστές του στις σελίδες του πρώτου εκδοτικού του εγχειρήματος.

Το προσκλητήριο της «Πυξίδας»

Η… υποσχετική για νέες… «Ιθάκες» προκύπτει, εξάλλου, από τις τελευταίες λέξεις του βιβλίου του, όπου αναφέρεται σε όσους “από μας, παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι”, αφήνοντας έτσι να δημιουργηθεί η εντύπωση πως το νέο “ταξίδι” δεν αργεί και πως ο ίδιος κουβαλά περισσότερα προσωπικά εφόδια πια, για να το ολοκληρώσει με επιτυχία.

«Να γίνουμε καταλύτης»

Ως προς την νέα του πολιτική πορεία, αυτή δεν φαίνεται να απέχει πολύ από την αναζήτηση της «Αριστεράς της Νέας Εποχής», όπως τιτλοφορείται δηλαδή το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του, όπου ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει με νόημα πως «για μας, όπως και για τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός για μια νέα ανάγνωση της πραγματικότητας, με στόχο να την αλλάξουμε». Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρώην Πρωθυπουργός καλεί τους αναγνώστες του «να γίνουμε καταλύτης σε ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό κύμα, που θα συνενώσει αποτελεσματικά τα πολύχρωμα κινήματα αντίστασης και με πυξίδα τις ανάγκες της πατρίδας θα δώσει κίνητρο, έμπνευση, εναλλακτική στους κουρασμένους πολίτες».

«Υπάρχει εναλλακτική»

«Σε έναν νέο προοδευτικό πατριωτισμό, με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο» περιγράφει σε μια μελλοντική προοπτική ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταλήξει πως «ένας νέος πατριωτισμός στην Ελλάδα, αλλά και ένας νέος διεθνισμός που θα συναντηθεί με αντίστοιχα κινήματα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο», συμπληρώνει. Μάλιστα, κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, «για όσους θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι όποιος σκέφτεται ένα μέλλον ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας για όλους, κινείται στο χώρο του ονείρου, μια υπενθύμιση: Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο είναι ένας λαός έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.

Πάνω σε αυτήν την προγραμματική βάση, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται μάλλον ανακουφισμένος από την εξομολογητική του διάθεση στις σελίδες της «Ιθάκης» παρά τη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε με πρωταγωνιστές πρώτους από όλους τους πρώην κομματικούς συντρόφους του, αλλά και σχετικά απελευθερωμένος ως προς την επικοινωνιακή υποστήριξη του πρώτου συγγραφικού του εγχειρήματος, αποστέλλοντας χθες ένα αντίγραφο του βιβλίου με προσωπική αφιέρωση στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ευχαριστώντας τον για τη… δωρεάν διαφήμισή του.

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη» ανέφερε σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παραλαμβάνοντας την “Ιθάκη” και συνεχίζει, αναφερόμενος στην ιδιόχειρη αφιέρωση Τσίπρα: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας». «Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω… Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση» κατέληξε ο υπουργός Υγείας, με τον Αλέξη Τσίπρα να μη δίνει συνέχεια στην ανταλλαγή… αφιερώσεων με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τουλάχιστον μέχρι την 3η του Δεκέμβρη.