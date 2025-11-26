ΗΠΑ:-Επέκταση-των-δασμολογικών-εξαιρέσεων-σε-ορισμένα-κινεζικά-βιομηχανικά-προϊόντα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα την παράταση ενός έτους των δασμολογικών εξαιρέσεων για ορισμένες κινεζικές βιομηχανικές και ιατρικές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την κατασκευή προϊόντων ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που συμφωνήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τους δασμούς του «Άρθρου 301» κατά την πρώτη του θητεία λόγω των πρακτικών πνευματικής ιδιοκτησίας του Πεκίνου. Οι εξαιρέσεις, οι οποίες είχαν παραταθεί σταδιακά για περισσότερο από ένα χρόνο, επρόκειτο να λήξουν στις 29 Νοεμβρίου.

«Η επέκταση των εξαιρέσεων έρχεται σε συνέχεια της ιστορικής εμπορικής και οικονομικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, η οποία ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο την 1η Νοεμβρίου 2025», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ.

Οι κινήσεις καλύπτουν 14 κατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με εξοπλισμό για την κατασκευή ηλιακών προϊόντων και 164 για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και ιατρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροκινητήρων, εξοπλισμού παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, εξαρτημάτων αντλιών, αεροσυμπιεστών αυτοκινήτων και πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων.

- Reuters