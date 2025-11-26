Η Βρετανία προετοιμάζεται για ένα «σοβαρό» κύμα αυξήσεων φόρων – Η Ριβς παρουσιάζει τον προϋπολογισμό

Παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός στη Βρετανία, αρκετά αργότερα από το συνηθισμένο (τέλος Οκτωβρίου), με πολλές διαρροές και έκτακτες διευκρινίσεις το προηγούμενο διάστημα.

Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να παρουσιάσει μια σειρά φόρων κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, περίπου στις 14.30 (ώρα Ελλάδος).

Πριν από τις εκλογές του 2024, οι Εργατικοί υποσχέθηκαν να μην αυξήσουν τον φόρο εισοδήματος, την Εθνική Ασφάλιση ή τον ΦΠΑ για τους «εργαζόμενους».

Οι βασικοί συντελεστές δεν αναμένεται να αλλάξουν – αλλά το πάγωμα των ορίων φόρου εισοδήματος θα μπορούσε να παραταθεί έως το 2030, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι πληρώνουν υψηλότερους συντελεστές καθώς αυξάνονται οι μισθοί τους.

Άλλες αλλαγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν υψηλότερους φόρους σε σπίτια αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών, καθώς και σε ηλεκτρικά οχήματα και συνταξιοδοτικές εισφορές.

Η Ριβς θα μπορούσε επίσης να καταργήσει το όριο επιδόματος δύο παιδιών, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες οικογένειες μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα επιδόματα που εξαρτώνται από τα εισοδήματά τους.

Την Τρίτη, επιβεβαιώθηκαν οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό – καθώς και αλλαγές στον φόρο ζάχαρης.

Με πληροφορίες από CNBC, BBC