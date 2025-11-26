Η Ελλάδα αγοράζει χρυσό: Ρεκόρ στη ζήτηση για χρυσές λίρες – Πώς φτάσαμε στις 200.000 τον χρόνο

Περί τις 200 χιλ. χρυσές λίρες κυκλοφορούν ετησίως στην ελληνική επίσημη αγορά χρυσού, που ισοδυναμούν σε αξία με το 2%-3% των συνολικών καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Μπελούμπασης, Head of Sales, General Manager της Πειραιώς, σε παρουσίαση που έγινε σε δημοσιογράφους, η Τράπεζα Πειραιώς μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος αποτελούν τα δύο θεσμικά όργανα που παρέχουν υπηρεσίες αγοραπωλησίας λιρών στη χώρα μας, με την πρώτη να κατέχει μάλιστα παραπάνω του 55% σε μερίδιο αγοράς, ποσοστό που φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει το 60%. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει τρία καταστήματα-σταθμούς Pireaus Gold, εκ των οποίων το ένα είναι στα κεντρικά της στη Συγγρού, το άλλο στο Ηράκλειο της Κρήτης και το τρίτο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονται η εκτίμηση και οι αγοραπωλησίες των λιρών των πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν κατά την παρουσίαση, η Τράπεζα Πειραιώς αγοράζει λίρες από πολίτες κατά μέσο όρο σε ποσοστό 60% και πουλά το 40%. Αυτή η αναλογία, όπως εκτιμούν πηγές από την τράπεζα, μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη χρονιά ή την εποχικότητα των λιρών, καθώς ο Δεκέμβριος και η άνοιξη είθισται να αποτελούν περιόδους έντονων αγορών λιρών από τους πολίτες.

Σχετικά με τον δεύτερο παίκτη της αγοράς χρυσού, την Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Μπελούμπασης σημείωσε ότι η ΤτΕ είναι η μόνη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα που κατέχει και νομίσματα και ράβδους χρυσού, όσον αφορά την επενδυτική αγορά του χρυσού, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους μόνο ράβδους χρυσού.

Η επετειακή λίρα με τον Άγιο Γεώργιο και το ιδιόσημο ΕΛ

Έχοντας ισχυροποιήσει εδώ και 20 χρόνια τη θέση της στην ελληνική αγορά χρυσού, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί μια μακραίωνη σχέση με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint) της Αγγλίας. Στο πλαίσιο της 15ετούς σύμπραξής τους, από την υπογραφή της αποκλειστικής σύμβασης συνεργασίας το 2016, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Royal Mint εκδίδει την επετειακή έκδοση χρυσής λίρας.

Στο πρόσθιο μέρος της χρυσής λίρας είναι χαραγμένη η μορφή του Αγίου Γεώργιου με το ιδιόσημο «ΕΛ» (από την ΕΛΛΑΔΑ), το οποίο σηματοδοτεί και την πρώτη χρυσή λίρα που ενσωματώνει σύμβολο αφιερωμένο στη χώρα μας.

Όπως επισήμανε ο κ. Μπελούμπασης κατά την παρουσίαση, η παραγωγή της επετειακής αυτής έκδοσης της λίρας θα είναι περιορισμένη και θα εκδοθούν μόνο 15.000 νομίσματα, ενώ αυτή η σειρά θα αποτελεί και την τελευταία σειρά έκδοσης λίρας σε ροζ χρυσό, αφού από το 2026 το Royal Mint θα εκκινήσει την έκδοση χρυσών λιρών σε κίτρινο χρυσό χρώμα. «Αυτή η μοναδική χρυσή λίρα αποτελεί την επιτομή της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το The Royal Mint, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές μας αξίες» δήλωσε ο Αθανάσιος Αρβανίτης, επικεφαλής του Piraeus Financial Markets (PFM) της Πειραιώς.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το νόμισμα θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και θα προσφέρεται σε ειδική συσκευασία ασφαλείας με τα λογότυπα των δύο οργανισμών, συνδυάζοντας την ελληνική κληρονομιά με το διαχρονικό κύρος της χρυσής λίρας. Η τιμή αγοράς της διαμορφώνεται στα 1.100 ευρώ το τεμάχιο, ενώ κάθε πελάτης της Πειραιώς θα έχει δικαίωμα να αγοράσει σε αριθμό λιρών όσοι είναι και οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού που διατηρεί στην τράπεζα