Η-Στάζι-είναι-παρελθόν-αλλά-η-προσπάθεια-να-ενωθούν-τα-χιλιάδες-σκισμένα-αρχεία-της-ακόμη-συνεχίζεται

Γερμανοί αρχειονόμοι συνεχίζουν χειρωνακτικά να ενώνουν τα κομμάτια κατεστραμμένων εγγράφων από τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζι, ακόμη και σήμερα, πάνω από 35 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας.

Τα Ομοσπονδιακά Αρχεία του κράτους ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη ότι τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν σε κομματάκια καθώς κατέρρεε το κομμουνιστικό ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά με μια επίμονη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της ειρηνικής επανάστασης του 1989-90, οι αξιωματούχοι της Στάζι έσκισαν εκατομμύρια σελίδες αρχείων, οι οποίες έκτοτε έχουν επανενωθεί από το προσωπικό.

Σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Αρχεία, 23.000 φύλλα συναρμολογήθηκαν με επιτυχία μέσα σε δύο χρόνια. Συνολικά 1,73 εκατομμύρια φύλλα από 600 κιβώτια έχουν συναρμολογηθεί με αυτόν τον τρόπο με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά είχαν αποθηκευτεί 15.400 κοντέινερ με αποκόμματα.

Λέγεται ότι περίπου 10 αρχειονόμοι εργάζονται επί του παρόντος σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο.

Μια προσπάθεια εικονικής ανασυγκρότησης με την υποστήριξη της πληροφορικής, η οποία ξεκίνησε το 2007, εγκαταλείφθηκε το 2023. Η έκθεση των Ομοσπονδιακών Αρχείων τόνισε ότι το σύστημα δεν ήταν κατάλληλο «για μια μαζική διαδικασία επεξεργασίας των υπολοίπων κατεστραμμένων εγγράφων».

Από τα μέσα του 2023, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με εταιρείες και πανεπιστήμια στο πλαίσιο μιας νέας διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, τα χρήματα για την εικονική ανακατασκευή δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των Ομοσπονδιακών Αρχείων.

Σύμφωνα με την έκθεση, εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον για τα αρχεία της Στάζι, τα οποία συχνά περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης και τα ονόματα των πληροφοριοδοτών.

Το 2022, καταχωρήθηκαν περίπου 29.000 αιτήματα πολιτών για πρόσβαση στα αρχεία, το 2023 τα αιτήματα ανήλθαν σε περίπου 30.700 και το 2024 ήταν λιγότερα από 28.600.

Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά περίπου 3,5 εκατομμύρια αιτήματα έχουν υποβληθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί αρχείων της Στάζι στα τέλη του 1991.