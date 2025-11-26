Η-shell-είναι-έτοιμη-να-επενδύσει-περισσότερα-στην-Ιταλία-εάν-απελευθερωθούν-οι-άδειες-γεώτρησης

Η Shell είναι έτοιμη να επενδύσει περισσότερα στην Ιταλία για να ενισχύσει την παραγωγή υδρογονανθράκων, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ιταλικής μονάδας του ενεργειακού ομίλου, προτρέποντας την κυβέρνηση να επιτρέψει νέες γεωτρήσεις.

Η Shell δαπανά σήμερα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ (578 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως στην Ιταλία και είναι ο κορυφαίος ξένος επενδυτής στον τομέα της ανάντη ροής. Ωστόσο, η παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ιταλία συρρικνώνεται καθώς αναμένει άδεια για νέες γεωτρήσεις στις δύο παραχωρήσεις όπου δραστηριοποιείται.

«Το δυναμικό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που επενδύουμε τώρα… θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σημαντικά περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Shell για την Ιταλία, Ζοάο Σάντος Ρόζα, σε εκδήλωση στη Ρώμη.

Ο εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου όμιλος παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα δύο μεγαλύτερα χερσαία κοιτάσματα της Ευρώπης, το Val d’Agri και το Tempa Rossa, και τα δύο στη νότια περιοχή Μπαζιλικάτα.

Πιθανός διπλασιασμός παραγωγής εάν δοθούν νέες άδειες για γεωτρήσεις

Ο Σάντος δήλωσε ότι εάν εγκριθούν νέες γεωτρήσεις, η Shell θα μπορούσε να διπλασιάσει την παραγωγή στο κοίτασμα Val D’Agri που λειτουργεί η Eni σε 80.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως από περίπου 40.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου που είναι σήμερα.

Το Tempa Rossa, το οποίο λειτουργεί από την TotalEnergies και στο οποίο συμμετέχει η ιαπωνική Mitsui, είναι επίσης υποαξιοποιημένο προς το παρόν, παράγοντας περίπου 30.000 βαρέλια βενζίνης, σύμφωνα με την Shell.

Το 2024, η παραγωγή της Shell και των συνεργατών της στη Μπαζιλικάτα αντιπροσώπευε το 85% της εθνικής παραγωγής πετρελαίου της Ιταλίας και το 36% της εθνικής παραγωγής φυσικού αερίου. Η Shell Italia κατασκευάζει επίσης λιπαντικά, πωλεί ανανεώσιμη ενέργεια σε βιομηχανικούς πελάτες, προμηθεύει πρατήρια βενζίνης και έχει δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας.

- Reuters