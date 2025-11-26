Θεσσαλονίκη:-Στάση-εργασίας-και-κινητοποιήσεις-των-εργαζομένων-στην-efood

Σε στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην efood στις 28 και 29 Νοεμβρίου, ταυτόχρονα με τα σωματεία Αττικής, Καλαμάτας και Βόλου, καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28/11, στις 18:00, στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Μητροπόλεως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου εργαζομένων στην efood Θεσσαλονίκης, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται καθώς η εταιρεία επιμένει:

Σε συνεχείς μειώσεις αμοιβών των freelancers, με ελάχιστη τιμή παραγγελίας στα 1,80€, διπλές παραγγελίες στα 2,80€, απορρόφηση tips και επιστροφή των «ορφανών».

Εντατικοποίηση και επικίνδυνες πρακτικές με τη νέα λειτουργία της εφαρμογής που στέλνει παραγγελίες ενώ ο διανομέας οδηγεί, αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχήματος.

Καμία διαφάνεια στις τιμές, με δήθεν αυξήσεις 20–30% που δεν ισχύουν πρακτικά.

Πίεση παραίτησης σε μισθωτούς και freelancers για αντικατάσταση τους από διανομείς σε στόλους χωρίς εργασιακά δικαιώματα και εξώφθαλμες παρανομίες από εργολάβους.

Τα αιτήματα των εργαζόμενων:

Μόνιμη και ουσιαστική αύξηση των αμοιβών για όλους τους απασχολούμενους στην efood.

Καμία μείωση τιμών, καμία εισαγωγή «κοψίματος» τιμών στις διπλές.

Αφαίρεση της επικίνδυνης λειτουργίας αυτόματης αποστολής παραγγελιών εν κινήσει.

Άμεση κατοχύρωση και καταβολή επιδόματος χρήσης κινητού τηλεφώνου στους μισθωτούς, με αναδρομικά.

Σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα, τέλος στην επιθετική πολιτική εναντίον μισθωτών και freelancers.

