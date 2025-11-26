Ιστορική συμφωνία κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας  

Σε συμφωνία για στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με δεσμεύσεις και αλλαγές ως προς την επεκτασιμότητα των Συμβάσεων, τα μητρώα εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά και αρκετά θολά σημεία, κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι.

Αναλυτικές ανακοινώσεις θα γίνουν από την υπουργό Εργασίας στις 10:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία σημεία, που φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία, επικεντρώνονται στη μετενέργεια, στους αναλυτικούς πίνακες με τα ονόματα όσων ψηφίζουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και στον περιορισμό του υποχρεωτικού ποσοστού που πρέπει να υπάρχει για να μπορεί ένα συνδικάτο να εκπροσωπεί το σύνολο ενός κλάδου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσοστό, από το 50% + 1, φαίνεται να περιορίζεται στο 40% και, υπό προϋποθέσεις, να αίρεται εντελώς!

Όμως, υπάρχουν και αρκετά «θολά σημεία» που αν διατηρηθούν ως έχουν, είναι αμφίβολο αν η όποια συμφωνία, ανάμεσα στις δύο πλευρές, έχει πρακτική και ουσιαστική αξία. Κυριότερο εξ αυτών είναι η λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και ειδικά το σκέλος του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής, που έως τώρα, πρακτικά δεν ισχύει.

Ήδη χθες, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, ώστε να λάβει ο πρόεδρός της, Γιάννης Παναγόπουλος, εξουσιοδότηση να υπογράψει το τελικό κείμενο της διαβούλευσης με τους εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Σύμφωνα με την παράταξη ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ, έγινε αρχικά μια ενημέρωση για το περιεχόμενο της διαβούλευσης. Οι βελτιώσεις, σε σχέση με τα ισχύοντα αφορούν τα εξής σημεία:

*Επεκτασιμότητα συμβάσεων: Περιορίζεται μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επεκταθεί μια ΣΣΕ στο σύνολο των επιχειρήσεων ενός κλάδου. Έτσι, το όριο του 50% + 1 που ίσχυε για τις εργοδοτικές οργανώσεις συμφωνήθηκε να υποχωρήσει στο 40%. Μάλιστα, αν συμφωνεί η συνδικαλιστική οργάνωση να συνυπογράφει η ΓΣΕΕ τη ΣΣΕ, τότε δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψιν το συγκεκριμένο ποσοστό.

*Μετενέργεια: Αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων που δείχνει να ικανοποιείται. Ουσιαστικά θέλουν να δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα σε μια ΣΣΕ, ώστε μετά τη λήξη της, να μετενεργούν όλες οι ευεργετικές διατάξεις της, για χρονικό διάστημα ικανό να επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ώστε να προκύψει νεότερη συμφωνία. Έως τώρα ισχύει ότι δίνεται τρεις μήνες παράταση και τρεις μήνες μετενέργεια σε μια ΣΣΕ.

*Πίνακες ΓΕΜΗΣΟΕ: Έως τώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ήταν υποχρεωμένες να υποβάλλουν αναλυτικούς πίνακες, με τα ονόματα όσων ψήφισαν σε εκλογές εντός του σωματείου. Ο πίνακας αυτός, έπρεπε να υποβάλλεται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ). Ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, θέλουν να απλοποιείται η κατάσταση, αλλά και να τηρούνται κάποιου είδους αρχεία.

Τα «θολά σημεία» της συμφωνίας εστιάζονται στις εξής παραμέτρους:

*Κερδοφορία και εν γένει οικονομική κατάσταση: Μένει να αποσαφηνιστεί εάν θα διαδραματίζει ρόλο για να επέλθει συμφωνία, άρα και νέα ΣΣΕ σε έναν κλάδο. Η εργοδοτική πλευρά έχει θέσει ως προαπαιτούμενο να λαμβάνεται υπόψη για να προκύψει μια ΣΣΕ και η παράμετρος της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί.

ΟΜΕΔ: Το μεγάλο «αγκάθι» είναι ασφαλώς το δικαίωμα στη μονομερή προσφυγή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν υπήρξε συμφωνία σε αυτό το επίπεδο. Όμως, θα γίνουν δύο – τρεις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού, τόσο ως προς το σκέλος της Μεσολάβησης, όσο και ως προς τη Διαιτησία. Στόχος είναι οι αποφάσεις που θα λαμβάνει εφεξής ο ΟΜΕΔ, να εκτελούνται πιο γρήγορα.

ΕΓΣΣΕ: Το ζήτημα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο της ΓΣΕΕ, όσο και μερίδας εκπροσώπων των εργοδοτών (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ). Ουσιαστικά, αφορά την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, από τους κοινωνικούς εταίρους. Φαίνεται όμως ότι αυτό το θέμα, παραμένει «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις, αφού βρίσκει αντίθετο το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και τους επικεφαλής των κοινωνικών εταίρων, τόσο την περασμένη Παρασκευή, όσο και χθες. Σήμερα, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου, στο Υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των πλευρών, όπου αναμένεται να αναλυθούν οι βασικές πτυχές της συμφωνίας, που θα καταλήξουν σε ένα Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.