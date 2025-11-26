Κωνσταντοπούλου: Ειδικός στο ξεπούλημα ο Τσίπρας, έπρεπε να πάει φυλακή για το Μάτι – Δεν ταλαιπωρούσα τους βουλευτές, πρέπει να δουλεύουν

Αιχμηρές ήταν οι απαντήσεις που έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα της καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του περιγράφοντας την, μεταξύ άλλων, ως «νάρκισσο», φτάνοντας μέχρι το σημείο να πει ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι φυλακή για την τραγωδία από τη φωτιά στο Μάτι.

Όπως είπε το βράδυ της Τρίτης στο Kontra Channel, «ο εκδοτικός οίκος έχει τον ειδικό στο ξεπούλημα, τον Τσίπρα» προσθέτοντας ότι «η συμπεριφορά η αγοραία να συνδιαλέγεται με τον Γεωργιάδη ένα πρόσωπο που είναι φασίστας, Γκέμπελς, αρνητής του ολοκαυτώματος και του εγκλήματος των Τεμπών και ακραίος σεξιστής, ότι ο Τσίπρας χαριεντίζεται με το βιβλίο, τα δείχνει όλα, δείχνει ποια είναι η βαρύτητα και ποιες οι ευθύνες».

Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «χονδροειδείς ψευτιές» στο βιβλίο Τσίπρα συμπληρώνοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα που έχω καταγράψει δημόσια στις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις».

«Αυτή η προσπάθεια της γελοιοποίησης δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του. Η ποιότητα της σκέψης και η ανάλυση των βαθύτερων δεύτερων, τρίτων σκέψεων δείχνουν ένα πρόσωπο χαμηλού φυράματος, εντελώς αντίθετου με τον μύθο γύρω του που έχει φτιαχτεί» πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κατά την ίδια, μάλιστα, «ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι, αναρωτιέμαι, μάλιστα, αν του έδωσε λεφτά για αυτό. Πρώτον ο άνθρωπος αυτός (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) είναι παραδόπιστος, κράτησε την έδρα για 23 χρόνια για να γράψει βιβλίο με τα χρήματα του ελληνικού λαού και την άφησε για να πουλήσει το βιβλίο».

Παρόλα αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «μακάρι να επιστρέψει για να αναλάβει τις ευθύνες του» αν και του καταλόγισε ότι «με αυτό που κάνει τορπιλίζει μια συνεννόηση αντιπολιτευτική σε ένα πεδίο που ήταν επιβεβλημένο. Αυτό που κάνει τώρα είναι να διαλύσει το σύμπαν, όπως έκανε με το κόμμα του».

«Τον Τσίπρα πιο πολύ από όλους τον θέλει ο Μητσοτάκης, γιατί θέλει κάποιον του χεριού του» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όσον αφορά, δε, τα όσα αναφέρει ο κ. Τσίπρας για τα μέλη της κυβέρνησής του και την ίδια, η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε «μιλάμε για μια κυβέρνηση που ήταν ο ίδιος, έχει μοστράρει τη φάτσα του παντού παριστάνοντας τον Οδυσσέα και λέει νάρκισσο τη γυναίκα που εγώ ήμουν 24 ώρες το24ωρο στη Βουλή κάνοντας αυτό που υποσχέθηκαμε. Δεν ταλαιπωρούσα τους βουλευτές, οι βουλευτές πρέπει να δουλεύουν. Εγώ είχα προτείνει να μην γίνουν οι συνεδριάσεις. Όσοι στήριζαν τον Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Ποτάμι ψήφιζαν για να γίνουν οι συνεδριάσεις».

Ειδικά, τέλος, για το Μάτι – με αφορμή τις αναφορές Τσίπρα στο βιβλίο του – είπε «με ενδιαφέρει το Μάτι, γιατί ξέρω πολύ καλά την απάτη που παίχτηκε μπροστά στα μάτια του λαού. Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι τον χρόνο της σύσκεψης γνώριζαν για 60-70 νεκρούς. Από εκείνους που ήταν δίπλα του ορισμένοι είναι στη φυλακή. Αυτός δεν είναι στη φυλακή γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έκανε ούτε εξεταστική. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι».