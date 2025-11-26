Λέιν: Η Ευρώπη πρέπει να βρει ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά – Η Κίνα είναι πλέον πολύ ισχυρή σε πολλούς τομείς

Η παγκόσμια οικονομία υφίσταται μετασχηματιστικές αλλαγές πέρα ​​από τους δασμούς των ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να βρίσκει ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά, επειδή οι παραδοσιακές πηγές εσόδων της στερεύουν, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν.

Η παγκόσμια οικονομία υφίσταται μετασχηματιστικές αλλαγές πέρα ​​από τους δασμούς των ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να βρίσκει ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά, επειδή οι παραδοσιακές πηγές εσόδων της στερεύουν, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν.

Η Ευρώπη έχει αναπτυχθεί ελάχιστα από την πανδημία, καθώς η Κίνα την εκτοπίζει σε βασικές αγορές εξαγωγών, η βιομηχανία χάνει την ανταγωνιστικότητά της, οι εγχώριοι καταναλωτές προτιμούν να αποταμιεύουν παρά να ξοδεύουν, και τώρα οι αμερικανικοί δασμοί αυξάνουν την πίεση στις πωλήσεις στο εξωτερικό.

Η Κίνα, εδώ και καιρό κορυφαίος καταναλωτής ευρωπαϊκών αγαθών, έχει επίσης δημιουργήσει ανταγωνιστικές βιομηχανίες με κορυφαία τεχνογνωσία, έχοντας μεταμορφωθεί από αγοραστή σε ανταγωνιστή, περιορίζοντας το παράθυρο για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, δήλωσε ο Λέιν στο podcast του Reuters Econ World.

«Το μοτίβο του συγκριτικού πλεονεκτήματος στον κόσμο έχει αλλάξει», δήλωσε ο Λέιν. «Η Κίνα είναι πλέον πολύ ισχυρή σε πολλούς τομείς» πρόσθεσε.

«Ανεξάρτητα από τη γεωπολιτική, υπάρχει επίσης μια βασική οικονομική πραγματικότητα: το είδος της σχετικής ελκυστικότητας των εξαγωγών έναντι των εγχώριων πωλήσεων έχει αλλάξει» τόνισε.

Δεν προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία οι ΗΠΑ;

Οι δασμοί των ΗΠΑ ενδέχεται να επιδεινώσουν το πρόβλημα των εξαγωγών της Ευρώπης, ωστόσο ο Λέιν ήταν αισιόδοξος για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και οι υψηλές κρατικές δαπάνες διατηρούσαν υψηλή τη ζήτηση των ΗΠΑ, περιορίζοντας το πλήγμα στο εμπόριο, επισημαίνει το Reuters.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η ικανότητα των επιχειρήσεων να περάσουν τις αυξήσεις των δασμών στον Αμερικανό εισαγωγέα και επίσης στον Αμερικανό καταναλωτή είναι αρκετά ισχυρή», τόνισε. «Οι ΗΠΑ είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας» πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι δασμοί ανακατεύθυναν τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, ιδιαίτερα στην Ασία, και η Ευρώπη αντιμετωπίζει τώρα μεγαλύτερο κινεζικό ανταγωνισμό ακόμη και εντός της χώρας, υποστήριξε ο Λέιν.

«Η Κίνα εξάγει τώρα περισσότερο στη Νοτιοανατολική Ασία, η Νοτιοανατολική Ασία εξάγει περισσότερο στις ΗΠΑ και η Κίνα εξάγει επίσης περισσότερο στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε ο Λέιν. «Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση για τον κόσμο».

Εστίαση στην εγχώρια αγορά

Μία εγχώρια αγορά 350 εκατομμυρίων ανθρώπων παρέχει άφθονες ευκαιρίες για ανάπτυξη, αρκεί το μπλοκ να καταφέρει να άρει περισσότερα από τα εσωτερικά του εμπόδια, τόνισε ο Λέιν.

«Το μάθημα από τις ΗΠΑ είναι πραγματικά να έχουμε μια γνήσια ενιαία αγορά», είπε ο Λέιν. «Χρειαζόμαστε αυτό το μέγεθος… αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε απόδοση από το είδος των επενδύσεων που είναι πιο σχετικές σε μια βασικά ψηφιακή οικονομία».

«Είναι αρκετά δύσκολο όταν χωρίζεις την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 27 χώρες-μέλη», τόνισε.

Αυτό φυσικά θα απαιτήσει πολλές λεπτομερείς, δύσκολες και χρονοβόρες μεταρρυθμίσεις ανά χώρα.

Ωστόσο, πολλά έθνη της ΕΕ στην περιφέρεια του μπλοκ, ιδίως η Ισπανία, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και τώρα απολαμβάνουν τα οφέλη της ταχύτερης ανάπτυξης, υποστήριξε ο Λέιν.