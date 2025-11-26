ΝΔ:-Ασκήσεις-συσπείρωσης-κεντρώων-ψηφοφόρων-μέσω-Τσίπρα-και…-διχασμού-του-ΠΑΣΟΚ

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ρευστότητα και κινητικότητα ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Και για τη Νέα Δημοκρατία όμως τίθεται ζήτημα ενόψει της συνέχειας, καθώς ο κατακερματισμός αφενός δεν ευνοεί το κυβερνών κόμμα που καταλήγει να συγκρίνεται με τον εαυτό του, αφετέρου δυσκολεύει πολύ και την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, τουλάχιστον με τους σημερινούς όρους.

Μπορεί με τα παρόντα δεδομένα η αυτοδυναμία να φαντάζει πολύ μακρινή σκέψη, η ΝΔ όμως δεν εγκαταλείπει την προσέγγιση αυτή, εκτιμώντας ότι η χώρα μπορεί να προχωρήσει με σταθερές και ισχυρές κυβερνήσεις – με εξαίρεση την περίοδο Σαμαρά και Βενιζέλου, όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη.

«Αν κάνει κανείς μια προβολή των δημοσκοπήσεων του 2023 με τις εκλογές του 2023 και των τωρινών δημοσκοπήσεων, θα δει ότι αυτό είναι εφικτό. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το αποτέλεσμα ούτε πετάμε στα σύννεφα. Οι πολίτες θα αποφασίσουν», σημειώνουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, θέλοντας να δείξουν επιμονή στη στρατηγική της αυτοδύναμης πορείας, αλλά και παράλληλα και ρεαλισμό ως προς τα τρέχοντα δεδομένα.

Από την άλλη, η ΝΔ βλέπει μια ευκαιρία να συσπειρώσει ξανά ένα πιο κεντρογενές ακροατήριο που τη στήριξε και το 2019 και το 2023 μέσω του κ. Τσίπρα, αλλά και της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς για το Μέγαρο Μαξίμου δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα. Και σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη πετούν τη μπάλα στο ΠΑΣΟΚ για τα περί διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας ότι «δεν κάνουμε συνομιλητές μας, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, εκείνους που μας έβριζαν και μας αποκαλούσαν προδότες, ενώ κρατούσαμε τη χώρα στην Ευρώπη».

Παράλληλα, η ΝΔ επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει το κεντρώο ακροατήριο αναδεικνύοντας και αυτή την επαμφοτερίζουσα στάση του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνοντας ότι δεν μοιάζει εφικτή μια πορεία συνεννόησης των δύο κομμάτων, όπως έγινε στο παρελθόν. Συνεπώς, η οδός μιας τρίτης αυτοδυναμίας για τη ΝΔ μοιάζει μονόδρομος.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, ήταν ένα κόμμα – με τις τεράστιες πολιτικές διαφορές που είχαμε – όπου στα μεγάλα μπορούσες να έχεις μια συνεννόηση – Για παράδειγμα στο αν πρέπει η χώρα να μείνει στην Ευρώπη, τα 40 δισ. για την πανδημία, το αν θα μπορέσουμε να έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να σταθεί και πάλι η οικονομία όρθια», λένε κυβερνητικά στελέχη και αντιπαραβάλλουν τη σημερινή εικόνα του κόμματος υπό τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και υιοθέτησε εν πολλοίς τη ρητορική ακραίων κομμάτων για το δυστύχημα των Τεμπών.

«Το αν καταφέρουμε ή όχι τον στόχο μας που είναι ένας και μοναδικός και είναι η αυτοδυναμία θα εξαρτηθεί από εμάς, από τη δουλειά μας και την αποτελεσματικότητά μας», λένε σε αυτό το πνεύμα κυβερνητικά στελέχη.