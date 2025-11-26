«Οι-άνθρωποι-της-Φώφης»-διαψεύδουν-Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αντιδράσεις των ανθρώπων της Φώφης Γεννηματά στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην “Ιθάκη” για συνομιλίες τους, που ο στενός κύκλος της αείμνηστης Προέδρου του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει κατηγορηματικά. Μετά τον διευθυντή του Πολιτικού γραφείου της Γεννηματά Μανώλη Όθωνα που διέψευσε αφενός την κρούση του Αλέξη Τσίπρα προς την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση, στο εθιμοτυπικό τηλεφώνημα που του έκανε για την επανεκλογή του, αλλά και την αρχική θετική στάση της για αλλαγή εκλογικού νόμου:

«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια. Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα. Στα ιστορικά μυθιστορήματα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο», αναφέρει δηκτικά ο Μανώλης Όθωνας στην ανάρτηση του, και ο Νίκος Βοσδογάνης ίσως ο στενότερος συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά έκανε λόγο για συκοφαντία.

«Είναι βαθιά ανέντιμο να μιλά κανείς δημόσια και να συκοφαντεί έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται στη ζωή και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν πρόκειται να κάνουμε διαφήμιση του βιβλίου του. Για εμάς, η απόσταση που χώριζε τη Φώφη Γεννηματά σε πολιτική υπόσταση, ύφος και ήθος ήταν τεράστια. Ο κ. Τσίπρας όχι μόνο δεν έκανε ποτέ πρόταση συνεργασίας, αλλά επέλεξε να κυβερνήσει με τον κ. Καμμένο, με τον οποίο άλλωστε είχε τόσα πολλά κοινά. Αυτός ήταν, αυτός είναι…», σημείωσε ο Νίκος Βοσδογάνης στο Facebook.

Και ο Παύλος Χρηστίδης, που διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου επί ηγεσίας Γεννηματά διέψευσε τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, υπενθυμίζοντας μάλιστα δηλώσεις του με τη θέση του Εκπροσώπου, όταν αντίστοιχη συζήτηση απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα.

“…Επειδή είχα τη μοναδική τύχη να ζήσω από κοντά τον τρόπο πολιτικής σκέψης της, διαβεβαιώνω πως η πορεία, οι αξίες και η ηθική της Φώφης Γεννηματά δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ούτε καν να ανοίξει κουβέντα για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση που θα περιλάμβανε τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ.

Προφανώς, όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα, όπως γνωστοποίησε και στην ανάρτησή του ο Μανώλης Όθωνας….”

O τότε γραμματέας του κόμματος κάνει λόγο για ψέματα. «Αυτό είναι ψέματα, δεν έχει συμβεί ποτέ. Δυστυχώς, η Φώφη Γεννηματά δεν είναι εν ζωή να το διαψεύσει», σημείωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στο OPEN.

Όμως και ο σύζυγος της Φώφη Γεννηματά Ανδρέας Τσούνης μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΙ “Το’χουμε” χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα καθ΄εξιν ψεύτη.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης..Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Ήμουν μπροστά και το άκουγα, αυτήκοος μάρτυρας… Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το επικαλείται, θεωρώντας οτι πες – πες κάτι θα μείνει. Και αυτό μου δείχνει εμένα και το “ποιόν” του ανθρώπου. Δεν έχει αλλάξει είναι ο ίδιος», δήλωσε ο Ανδρέας Τσούνης.

Την ίδια ώρα, με τον χώρο της κεντροαριστεράς να εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά, στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν ενόψει του συνεδρίου να βρουν κοινό βηματισμό για το θέμα των συμμαχιών. Ο Χάρης Δούκας επιμένει στον διάλογο του ΠΑΣΟΚ με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και αύριο θα βρεθεί στην ίδια εκδήλωση με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση με θέμα την κλιματική αλλαγή. «Θα ξεκινήσουμε τώρα σε ουδέτερο χρόνο ένα διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις τα κόμματα για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα πεδία που μπορούμε να δημιουργήσουμε συγκλίσεις και που διαφωνούμε».

Ερωτηθείς αν η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Δούκας δήλωσε στην ΕΡΤ News: «Για τα κόμματα συζητάμε τώρα, εγώ δεν θέλω όμως να αποκλείσω κανέναν». Ένα ακόμα στέλεχος που είχε διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος άφησε αιχμές για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προέταξε το ΠΑΣΟΚ ως τον πυρήνα των πολιτικών αλλαγών. «Ένα είναι το συμπέρασμα και των τελευταίων ημερών: η καρδιά της βαθιάς πολιτικής αλλαγής με σοβαρότητα που χρειάζεται η χώρα, χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιλέγουμε να προτείνουμε λύσεις για το σήμερα και να σχεδιάζουμε το αύριο της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος μέσω X.

