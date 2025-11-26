Οι-ΗΠΑ-παρατείνουν-τις-εξαιρέσεις-δασμών-που-σχετίζονται-με-την-έρευνα-για-τη-μεταφορά-τεχνολογίας-στην-Κίνα

Οι εξαιρέσεις δασμών επρόκειτο να λήξουν αργότερα μέσα στον μήνα.

Παράταση έως τον Νοέμβριο του 2026 στις εξαιρέσεις δασμών που επρόκειτο να λήξουν αργότερα μέσα στον μήνα και σχετίζονται με την έρευνα για τις πρακτικές της Κίνας σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το Reuters.

«Η παράταση των εξαιρέσεων ακολουθεί την ιστορική εμπορική και οικονομική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, που ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο την 1η Νοεμβρίου 2025», ανέφερε σε δήλωσή του το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ.