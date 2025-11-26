Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 19:00 κλείνουν οι κάλπες – Δείτε φωτογραφίες

Με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις πρώτες 2,5 ώρες είχε ψηφίσει το 15% των εγγεγραμμένων μελών. Σε απόλυτο αριθμό 18.381 εκ των 122.000 μελών.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.



Ο πήχης των 100.000

Αμέσως μετά το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε η διαδικασία των εγγραφών και των υποψηφιοτήτων για τις κομματικές οργανώσεις, κανένα από τα βασικά στελέχη που «τρέχουν» τις εκλογές (Θανάσης Νέζης, Γιάννης Σμυρλής, Στέλιος Κονταδάκης, Κώστας Σκρέκας) δεν περίμενε ότι οι εγγραφές θα ξεπεράσουν τις 100.000.

Στην αντίστοιχη εσωκομματική διαδικασία του 2021, όταν η Ν.Δ. ήταν ακόμα φρέσκια κυβέρνηση και είχε τη λογική προσδοκία μιας ακόμα αυτοδύναμης θητείας, οι εγγραφές είχαν μόλις ξεπεράσει τις 120.000. Το νούμερο δεν είναι καθόλου αμελητέο, αν σκεφτεί κανείς το διακύβευμα, αλλά και ότι στις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων ο συγκεκριμένος αριθμός θα ήταν ίσως και πολύ ικανοποιητικός. Συνεπώς, αρκετοί εξεπλάγησαν από τον τελικό αριθμό των οικονομικά ενήμερων μελών του κόμματος που ξεπέρασε τον πήχη του 2021, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ν.Δ. δεν είναι και… στα καλύτερά της.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος, 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.«Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Ν.Δ. αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», σημειώνουν από την Πειραιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι θα προσέλθουν στις κάλπες που θα στηθούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, καθώς από το 2021 όποιος το επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει και ηλεκτρονικά για την ανάδειξη κομματικών οργάνων.

Και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι η Ν.Δ. είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.

