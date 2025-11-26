Ο-Γ.-Στουρνάρας-προτρέπει-τις-τράπεζες-να-στηρίξουν-μικρομεσαίες-επιχειρήσεις

Μπορεί να μην έτυχε μεγάλης προσοχής, αλλά η χθεσινή συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ήταν μία από τις λίγες φορές που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος άσκησε ανοιχτά κριτική στις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Ο Γ. Στουρνάρας εστίασε κυρίως στην ανεπαρκή στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, στην έλλειψη ανταγωνισμού και στην τάση των τραπεζών να προτιμούν την εξυπηρέτηση λίγων, πολύ μεγάλων πελατών.

Ο Γ. Στουρνάρας σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός από νεότερους τραπεζικούς φορείς, όπως η Crediabank, η Optima, η Viva, αλλά και ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα Καρδίτσας, γίνεται πλέον αισθητός, επαινώντας μάλιστα δημόσια την τελευταία για την πρωτοβουλία της να χρηματοδοτεί μικρότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, τόνισε ότι η είσοδος της Revolut στην ελληνική αγορά αναμένεται να αποσπάσει μερίδιο αγοράς εάν οι συστημικές τράπεζες δεν προσαρμόσουν έγκαιρα τα επιτόκιά τους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις μεγάλες τράπεζες για την ανάγκη να αλλάξουν στρατηγική.

Σχετικά με τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Γ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι μεγάλες τράπεζες προτιμούν να διαχειρίζονται λίγους μεγάλους πελάτες, διότι η διεύρυνση προς μικρότερους πελάτες απαιτεί περισσότερο χρόνο και κεφάλαια, ενώ αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γ. Στουρνάρας υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης μικρότερων τραπεζών και τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης, που μπορούν να καλύψουν το κενό και να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρέμβαση του Γ. Στουρνάρα υπήρξε σαφής και σε σχέση με τα επιχειρήματα των τραπεζών για το πλεόνασμα καταθέσεων και τη δομή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυριαρχία των λογαριασμών όψεως αντικατοπτρίζει την απουσία αποταμιεύσεων και πλούτου στην κοινωνία, περιορίζοντας την ικανότητα των τραπεζών να εφαρμόσουν επιθετική πολιτική προσέλκυσης καταθέσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολύ χαμηλές αποδοχές των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, σε συνδυασμό με τη φοροδιαφυγή, αποτελούν αξεπέραστο εμπόδιο για τραπεζική χρηματοδότηση, γεγονός που συνδέεται περισσότερο με δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας παρά με την πολιτική των τραπεζών.

Ωστόσο, ο Γ. Στουρνάρας δεν περιορίστηκε στις εξηγήσεις, αλλά επισήμανε ότι η συγκεντρωτική λογική των συστημικών τραπεζών παραμένει πρόβλημα. Η εστίαση στους λίγους μεγάλους πελάτες περιορίζει τον ανταγωνισμό, κρατάει μακριά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιβραδύνει τη ρευστότητα στην αγορά. Παρά τη βελτίωση των διαδικασιών και την τεχνολογική πρόοδο, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δείχνουν ότι προτιμούν τη σιγουριά των μεγάλων πελατών από την ενεργή στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Συνολικά, η παρέμβαση του Γ. Στουρνάρα αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ευελιξία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ υπογραμμίζει τις χρόνιες αδυναμίες των μεγάλων τραπεζών, που παραμένουν συγκεντρωτικές και με περιορισμένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων. Η σπάνια αυτή και σαφής κριτική δείχνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά των συστημικών τραπεζών και δεν διστάζει να τους υπενθυμίσει ότι η αγορά αλλάζει και απαιτεί ενεργή συμμετοχή στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.