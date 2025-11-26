Πέρα από τα σύνορα: Πώς οι ελληνικές τράπεζες επανασχεδιάζουν τον χάρτη των Βαλκανίων

Οι τρείς συστημικές τράπεζες της χώρας –Eurobank, Alpha Bank και Εθνική– έχουν περάσει από ένα στάδιο επιβίωσης σε μια φάση ενεργητικής εξωστρέφειας. Μετά την επίλυση των προβλημάτων των «κόκκινων» δανείων και την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, στρέφουν το βλέμμα πέρα από την Ελλάδα, επιδιώκοντας ανάπτυξη μέσω εξαγορών, στρατηγικών συνεργασιών και σύναψης νέων δραστηριοτήτων σε γειτονικές αγορές. Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο επαναχάραξης του τραπεζικού χάρτη στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Eurobank: Διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου σε Κύπρο και Βουλγαρία

Η Eurobank πραγματοποίησε το μεγαλύτερο βήμα εξωστρέφειας με την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας. Η κίνηση, κόστους 1,3 δισ. ευρώ, οδήγησε στη συγχώνευση με τη θυγατρική Eurobank Cyprus και στη δημιουργία της Eurobank Limited, της μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο με ενεργητικό περίπου 27 δισ. ευρώ. Το νέο σχήμα διαθέτει ηγετική θέση στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική, ενώ το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένα κομβικό κέντρο για επενδύσεις από Ισραήλ και Ινδία προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες.

Οι επενδυτές ρωτούν την Eurobank για την επόμενη κίνηση της: κατά την παρουσίαση στο Λονδίνο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις συνέργειες με την Ελληνική Τράπεζα και στην προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο ευρώ το 2026. Η Eurobank είναι από χρόνια παρούσα στη βουλγαρική αγορά και θεωρεί ότι η ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη θα δημιουργήσει νέο κύκλο ανάπτυξης. Παράλληλα, οι αναλυτές ενδιαφέρονται για την πορεία της ασφαλιστικής θυγατρικής στην Κύπρο και το κατά πόσο η τράπεζα εξετάζει πρόσθετες εξαγορές στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται.

Εκτός από τη δραστηριότητα στην Κύπρο, η Eurobank επεκτείνεται και στον ασφαλιστικό κλάδο, αποκτώντας πλειοψηφική συμμετοχή στην CNP Insurance που ελέγχει περίπου 30 % της αγοράς ζωής και 22 % της αγοράς γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην τράπεζα να αξιοποιήσει το πελατολόγιο της για διασταυρούμενες πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων.

Alpha Bank: Στρατηγική συμμαχία με UniCredit και δραστικές εξαγορές

Η Alpha Bank διαμορφώνει ένα μοντέλο «micro-universal bank» συνδυάζοντας τοπική γνώση με ευρωπαϊκή εμβέλεια. Η συμμετοχή της UniCredit έχει αυξηθεί στο 26 %, με αποτέλεσμα να ανοίγεται πρόσβαση σε 13 νέες αγορές και συνεργασίες σε τομείς όπως asset management, δομημένα προϊόντα, transaction banking και διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια. Ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης υπογραμμίζει ότι η συνεργασία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος, επιτρέποντας στην Alpha να παραμείνει ελληνική τράπεζα αλλά με δυνατότητες «ευρωπαϊκού πρωταθλητή».

Εκτός από την ευρωπαϊκή στρατηγική, η Alpha προχώρησε σε μια σειρά εξαγορών που ενισχύουν τη θέση της. Η εξαγορά της Flexfin, κυπριακής εταιρείας factoring, ενισχύει τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγχωνεύεται με την ABC Factors. Η απόκτηση της AXIA Ventures δημιουργεί μια νέα επενδυτική τράπεζα που θα εξυπηρετεί όλον τον όμιλο. Η AstroBank, κυπριακή τράπεζα στην οποία η Alpha είχε ήδη συμμετοχή, θα συγχωνευτεί με την Alpha Cyprus, δίνοντας μερίδιο αγοράς 10 % στην κυπριακή αγορά. Παράλληλα, η συνεργασία με τα ΕΛΤΑ προσθέτει πάνω από 1.000 σημεία εξυπηρέτησης, διευρύνοντας την πρόσβαση ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Εθνική Τράπεζα: Πλεόνασμα κεφαλαίων και αναμονή για την επόμενη κίνηση

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και εξετάζει νέες επιχειρηματικές κινήσεις για να διευρύνει τις πηγές εσόδων της. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς θεωρήθηκε πλήγμα, όμως η τράπεζα αναζητά πλέον τη δική της κίνηση ρελάνς. Πληροφορίες φέρουν την ΕΤΕ να εξετάζει στρατηγική συνεργασία με τη NN Hellas που θα περιλαμβάνει και μετοχική συμμετοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντική παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η διοίκηση της ΕΤΕ επενδύει παράλληλα στη ψηφιακή μετάβαση και στις τεχνολογικές υποδομές, ενώ διατηρεί πλεόνασμα κεφαλαίων το οποίο επιθυμεί να αξιοποιήσει σε εξαγορές ή συνεργασίες. Σημαντικό είναι ότι η τράπεζα έχει ήδη αποκτήσει στρατηγικό μερίδιο στην Epsilon Net, επεκτείνοντας την παρουσία της στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού.

CrediaBank: Η νέα τράπεζα με διεθνή ορίζοντα

Η συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας έφερε στην αγορά την CrediaBank, η οποία δεν αρκείται πλέον στα ελληνικά σύνορα. Με τον αέρα της νέας οντότητας, η CrediaBank προχώρησε στην εξαγορά του 70 % της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, με στόχο να αποκτήσει πλήρη έλεγχο και να πληρώσει συνολικά 286 εκατ. ευρώ. Η μαλτέζικη θυγατρική διαθέτει ενεργητικό 7,9 δισ. ευρώ και καταθέσεις 6,2 δισ. ευρώ και λειτουργεί σε μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 4 %. Η συμφωνία διπλασιάζει το ενεργητικό της CrediaBank και ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες διεθνείς πρωτοβουλίες.

Το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση της νέας τράπεζας είναι να διατηρήσει τις υψηλές καταθέσεις που διαχειρίζεται η HSBC Malta, όπως έκανε επιτυχώς με τις καταθέσεις της HSBC Ελλάδος. Η Μάλτα αποτελεί φυσικό κόμβο που συνδέει Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, επομένως η επιτυχία της εξαγοράς μπορεί να μετατρέψει την CrediaBank σε σημαντικό περιφερειακό παίκτη.

Τι σημαίνουν αυτές οι κινήσεις για τα Βαλκάνια και την Ελλάδα

Η επιθετική εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών αλλάζει το τραπεζικό τοπίο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Κύπρο, η Eurobank και η Alpha δημιουργούν μεγαλύτερα σχήματα, ελέγχοντας μεγάλο μερίδιο της αγοράς και μετατρέποντας το νησί σε κέντρο επιχειρηματικών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στη Βουλγαρία, η ενδεχόμενη είσοδος στο ευρώ εντός 2026 θα δώσει ώθηση στις τραπεζικές εργασίες, ενώ στη Μάλτα η CrediaBank αναζητά διεθνή ρόλο.

Για την ελληνική οικονομία, οι κινήσεις αυτές σημαίνουν διαφοροποίηση εσόδων και μείωση της εξάρτησης από την εγχώρια αγορά. Οι τράπεζες αποκτούν πρόσβαση σε νέους καταθετικούς πόρους, μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και να προσφέρουν πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ταυτόχρονα όμως αναλαμβάνουν νέους κινδύνους: ρυθμιστικά πλαίσια που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μακροοικονομική αστάθεια στα Βαλκάνια και ανταγωνισμό από τοπικές τράπεζες και διεθνείς ομίλους.

Συνολικά, η στροφή των ελληνικών τραπεζών προς τις γειτονικές αγορές δεν είναι απλώς μια παροδική τάση αλλά μια στρατηγική επιλογή. Με τα διδάγματα της κρίσης ακόμη νωπά, οι τραπεζίτες επιχειρούν να χτίσουν ένα πιο ευρύ, πιο ανθεκτικό και διεθνές μοντέλο ανάπτυξης, που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν ισχυροί ακόμη και όταν οι συνθήκες στην ελληνική αγορά γίνουν λιγότερο ευνοϊκές.