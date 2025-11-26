Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, November 26
    Πληρωμές-13,1-εκατ-ευρώ-σε-70.652-παραγωγούς-από-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ
    Πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

    Πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

    Οικονομία 1 Min Read
    Πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

    Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

    Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά:

    • Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024: 36.945 δικαιούχοι, 10,159 εκατομμύρια ευρώ
    • Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024: 22.228 δικαιούχοι, 2,212 εκατ. ευρώ
    • Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024: 9.724 δικαιούχοι, 632.000 ευρώ
    • Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024: 1.665 παραγωγοί, 118.000 ευρώ

    Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ αντί ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα γίνει η μετάβαση στη νέα εποχή των αγροτικών ενισχύσεων

    Ακολουθήστε το - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

    Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com