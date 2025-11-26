Ποιο-νέο-5άστερο-τουριστικό-project-δρομολογείται-στην-Κρήτη

Στα «σκαριά» βρίσκεται ένα ακόμα νέο project στην κατηγορία των 5 αστέρων, στην Κρήτη και στην περιοχή του Ηρακλείου. Πρόκειται για το «Fodele Hills» της οικογένειας Γιαννικάκη, με 298 κλίνες, κτήρια καταστήματος και εστιατορίου/wellness κ.α.

Στα «σκαριά» βρίσκεται ένα ακόμα νέο project στην κατηγορία των 5 αστέρων, στην Κρήτη και στην περιοχή του Ηρακλείου, με την επένδυση να έχει μπει έως τις αρχές του νέου έτους σε περιβαλλοντική διαβούλευση (ΜΠΕ).

Ειδικότερα, πρόκειται για το project «Fodele Hills» της οικογένειας Γιαννικάκη, με παρουσία στο νησί στον κλάδο της φιλοξενίας, που σχεδιάζει μία νέα ξενοδοχειακή μονάδα, σε συνέχεια προηγούμενου σχετικού σχεδιασμού, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο» στον όρμο Φόδελε σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, του Δήμου Μαλεβιζίου. Η νέα μονάδα χωροθετείται βόρεια του υφιστάμενου ξενοδοχείου «Fodele Beach» ιδιοκτησίας της Σ. Γιαννικάκης Α.Ε.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει το αίτημα για Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), το υπό μελέτη έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση συνολικής επιφάνειας 50.069 τετραγωνικών μέτρων με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου να προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου, ενός κτιρίου καταστήματος, ενός κτιρίου εστιατορίου/wellness και 38 μικρότερων κτισμάτων στα οποία θα κατανέμονται 168 δωμάτια και 298 κλίνες, πέραν και των κολυμβητικών δεξαμενών κοινής και ιδιωτικής χρήσης.

Για την εν λόγω έκταση είχε εκδοθεί στο μακρινό παρελθόν, τη δεκαετία του 2000, ΑΕΠΟ, με το έργο να μην υλοποιείται στη συνέχεια, ενώ την προηγούμενη δεκαετία κρίθηκε από τον φορέα της επένδυσης ως αναγκαία η υιοθέτησης μιας νέας προσέγγισης από τη σκοπιά του σχεδιασμού. Από την αρχική σύνθεση του 2012 έχει διατηρηθεί το περίγραμμα τεσσάρων κτιριακών μονάδων στη νοτιοανατολική πλευρά του γηπέδου, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις όψεις και στις κατόψεις, ώστε να εναρμονιστούν με τη νέα σύνθεση.

Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες θεμελίωσης των κάποιων κτισμάτων, που έχουν ελεγχθεί το 2025 από τους αρμόδιους ελεγκτές δόμησης «και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απολύτως σύμφωνη με τα εγκεκριμένα σχέδια και περιγράμματα.

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, «η νέα μελέτη στοχεύει σε πιο ήπια ένταξη στο τοπίο, με ήπιες κλίμακες δόμησης και αυξημένη σύνδεση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, ώστε να διασφαλιστεί ένα αποτέλεσμα αντάξιο των προσδοκιών τόσο των επισκεπτών όσο και των επενδυτών. Το μελετώμενο έργο δύναται να συσχετιστεί με το υφιστάμενο ξενοδοχείο FODELE BEACH που αναπτύσσεται νότια του γηπέδου της νέας μονάδας, σε άμεση επαφή με το όριο του. Η αύξηση των τουριστικών κλινών στην περιοχή και η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα στον Δήμο Μαλεβιζίου ενισχύοντας την τοπική οικονομία».