Πρώην Γραμματέας Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική: Δεν μεταβίβασα δικαιώματα στον γιο του Ξυλούρη – Στοχοποιήθηκα για να πληγεί το κόμμα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε εμπλοκής του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη ο πρώην γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Λάμπρος Αντωνόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι πέραν της επιδότησης των 15.000 ευρώ που έλαβε προ πενταετίας – την οποία και επέστρεψε για «λόγους ευθιξίας» – δεν έκανε καμία άλλη δήλωση προκειμένου να λάβει επιδοτήσεις.

Ο μάρτυρας – ο οποίος παραιτήθηκε το καλοκαίρι από την κομματική θέση- αρνήθηκε πως μεταβίβασε δικαιώματα στον γιο του «Φραπέ». «Το 2021 μεταβίβασατε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στον γιο του Γιώργου Ξυλούρη, τον γνωστό ως Φραπέ;», τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να αρνείται. Μάλιστα ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στο προεδρείο σχετικό έγγραφο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, τον διαψεύδει. «Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωπική επαγγελματική σχέση με τον κ. Ξυλούρη. Πώς ένας προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη έχει προσωπικές σχέσεις με έναν δεξιό;», διερωτήθηκε ο κ. Λαζαρίδης με τον μάρτυρα να απαντά: «Προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη εγώ δεν είμαι. Είμαι πολιτικός φίλος του ΠΑΣΟΚ». Όταν μάλιστα ο Μακάριος Λαζαρίδης του έδειξε φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως αυτή προέρχεται από γάμο γνωστού τους, εκείνος απάντησε: «Ο γάμος μου είναι! Από τον γάμο είναι η φωτογραφία! Δεν γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;».

Αναφερόμενος στους λόγους που οδηγήθηκε το καλοκαίρι στην επιστροφή των χρημάτων της επιδότησης, τόνισε: «Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ. Θεώρησα πως ήταν ηθική μου υποχρέωση για να μην υπάρχει σκιά και παραιτήθηκα όταν υπήρξαν τα δημοσιεύματα. Για λόγους ευθιξίας. Δεν έχω την παραμικρή άλλη εμπλοκή. Η αίτηση του 2020 έγινε με απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα. Προσπαθούσα να ενταχθώ στον πρωτογενή τομέα».

Ο ίδιος πάντως επέμεινε πως δεν γνωρίζει τον «Φραπέ», ούτε πως το ΚΥΔ – όπου και απευθύνθηκε το 2020 – του ανήκει. «Δεν ξέρω κανέναν “Φραπέ” ούτε κάποιον “Χασάπη”. Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συναιτεριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», υποστήριξε.

