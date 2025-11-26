Στενές-σχέσεις-ανάμεσα-στην-οικογένεια-του-«Φραπέ»-και-τον-πρώην-γραμματέα-του-ΠΑΣΟΚ-στο-Ηράκλειο-κατήγγειλε-στην-Εξεταστική-ο-Λαζαρίδης

Για στενή επαγγελματική σχέση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης με την οικογένεια Ξυλούρη («φραπέ») έκανε λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Κατά την εξέταση του κ. Αντωνόπουλου στην επιτροπή, ο εισηγητής της ΝΔ παρουσίασε έγγραφα που εμφανίζουν τον μάρτυρα να μεταβιβάζει τα αγροτικά του δικαιώματα – βάσει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – στον Βασίλειο Ξυλούρη, γιο του επονομαζόμενου «φραπέ».

Λαζαρίδης: τον κ. Ξυλούρη τον γνωρίζετε;

Αντωνόπουλος: όχι.

Λαζαρίδης: δεν έχετε καμία σχέση;

Αντωνόπουλος: καμία.

Λαζαρίδης: κι όμως από τα έγγραφα προκύπτει ότι η δήλωση σας για να επιδοτηθείτε το 2020 έγινε στο δικό του ΚΥΔ.

Αντωνόπουλος: εκεί έγινε αλλά δεν τον γνώριζα.

Λαζαρίοδης: καμία σχέση μας είπατε.

Αντωνόπουλος: καμία.

Λαζαρίδης: κι όμως το 2021 εμφανίζεστε να μεταβιβάζετε τα δικαιώματά σας στον γιο του Ξυλούρη.

Αντωνόπουλος: εγώ δεν έχω κάνει τέτοια μεταβίβαση. Δεν το αναγνωρίζω.

Λαζαρίδης: καταθέτω το έγγραφο μεταβίβασης και το προσκομίζω και σε εσάς. Επιμένετε;

Αντωνόπουλος: από τη στιγμή που δεν ξαναέκανα αίτηση για επιδότηση το 2021 θεώρησα ότι εκεί τελειώνει το θέμα.

Λαζαρίδης: μόνο το 2020 κάνετε αίτηση;

Αντωνόπουλος: ναι.

Λαζαρίδης: εδώ έχω και μια δεύτερη αίτηση δική σας. Του 2021.

Αντωνόπουλος: δεν το έκανα εγώ

Λαζαρίδης: ποιος το έκανε;

Αντωνόπουλος: δεν το ξέρω.

Λαζαρίδης: εγώ βλέπω ότι υπάρχει φιλική – επαγγελματική σχέση. Μου κάνει εντύπωση πώς ένας συνεργάτης του Ανδρουλάκη έχει τόσο στενές σχέσεις με τον Ξυλούρη.

Αντωνόπουλος: Απευθύνθηκα στο συνεταιριστικό ΚΥΔ όχι ότι ήξερα τον Ξυλούρη. Προσωπικός φίλος του Ανδρουλάκη δεν είμαι. Κομματικός φίλος στο ΠΑΣΟΚ είμαι.

Λαζαρίδης: γνωρίζετε ότι μέσα στα ΑΦΜ που ελέχθηκαν επί Σημανδράκου ήταν και το δικό σας και ζητήθηκαν αχρεώστητα;

Αντωνόπουλος: δεν ενημερώθηκα. Αυτοβούλως επέστρεψα εγώ τα χρήματα.

Λαζαρίδης: από τα δημοσιεύματα ενημερωθήκατε; Αν δεν έβγαιναν τα δημοσιεύματα δεν θα τα επιστρέφατε;

Αντωνόπουλος: Δεν είχα ενημέρωση για κάτι επιλήψιμο. Βγήκαν τα δημοσιεύματα που με ενέπλεκαν με μια υπόθεση που δεν είχα καμία σχέση. Είχα και την κομματική ιδιότητα και θεώρησα υποχρέωσή μου να τα επιστρέψω

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο κ. Λαζαρίδης εμφάνισε φωτογραφία των κ.κ. Αντωνόπουλου και Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι είναι από γάμο άλλου προσώπου. «Αυτή είναι φωτογραφία από τον δικό μου γάμο. Κάνετε λάθος» απάντησε ο μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Αντωνόπουλος έλαβε το 2020 επιδοτήσεις ύψους 15.000 ευρώ για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που δήλωνε σε περιοχές εκτός Κρήτης. Μετά το σάλο αναγκάστηκε να επιστρέψει τα χρήματα και να παραιτηθεί από την θέση του τοπικού γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.