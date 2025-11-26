Στην-ΑΑΔΕ-ο-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Αλλάζει-άρδην-ο-χάρτης-των-αγροτικών-πληρωμών

Βήμα-βήμα προχωρούν οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εποπτείας, διαχείρισης και πληρωμών των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων και γενικότερα η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Α.Α.Δ.Ε.

Στόχος της μεταφοράς είναι η ενίσχυση της λογοδοσίας, η βελτίωση της ψηφιακής παρακολούθησης των ενισχύσεων και η δημιουργία ενός πιο διαφανούς και σταθερού συστήματος ελέγχου.

Με βάση το νομοσχέδιο, στην Α.Α.Δ.Ε. μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πάσης φύσεως διαπιστεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών σχετικά με τη χρηματοδότηση, η διαχείριση και η παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και η κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, άδειες, εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις, που έχει λάβει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από εθνικές αρχές ή από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Α.Α.Δ.Ε., επιπρόσθετα θα αποτελεί και διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού

Το σύνολο των οργανικών θέσεων, υπηρεσιακών μονάδων και προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεταφέρεται στην Α.Α.Δ.Ε.. Το προσωπικό που μεταφέρεται παρέχει τις υπηρεσίες του στην Α.Α.Δ.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας. Ειδικά οι οργανικές θέσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που είναι κενές θα μεταφερθούν στην ΑΑΔΕ και μετατρέπονται σε θέσεις δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Α.Α.Δ.Ε. Επίσης, στην Αρχή μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, :

1. οι δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής, οι οποίοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους

2. το μεταφερόμενο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι υπηρετούντες ωφελούμενων Προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, έως τη λύση τους, με οποιονδήποτε τρόπο, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης.

3. οι αποσπάσεις προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε άλλους φορείς, καθώς και προσωπικού από άλλους φορείς στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

Το μεταφερόμενο προσωπικό διατηρεί το ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν, πριν από τη μεταφορά του.

Περιουσιακά στοιχεία

Στην Α.Α.Δ.Ε περιέρχονται:

α) το σύνολο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση, διοικητική άδεια, έγκριση, βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό ή σχεδιάγραμμα και

β) τα πάσης φύσεως δικαιώματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οι απαιτήσεις και αξιώσεις του, καθώς και τα κάθε είδους άυλα περιουσιακά του στοιχεία, φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, τα λογισμικά και πληροφορικά συστήματα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Εκκρεμείς υποθέσεις

Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου, διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, καθώς και διαγωνιστικές διαδικασίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τους όρους των οικείων διαγωνιστικών τευχών και τη νομοθεσία από την οποία διέπονταν κατά τον χρόνο προκήρυξής τους.

Επίσης, εκκρεμείς δίκες ή άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνεχίζονται αυτοδικαίως από και στο όνομα της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να επέρχεται διακοπή ή κατάργησή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή εξώδικη, ενέργεια. To ίδιο ισχύει και για εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έρευνες ευρωπαϊκών ή εθνικών οργάνων στο πλαίσιο των μεταφερόμενων με το παρόν αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Αν διαπιστωθεί παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, λόγω μη τήρησης ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων, σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), η αρμόδια για την έγκριση πληρωμής οργανική μονάδα της Α.Α.Δ.Ε.:

α) Καλεί με έγγραφη πρόσκληση τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που μπορεί να παραταθεί μια (1) μόνο φορά και μέχρι δέκα (10) ημέρες, τις έγγραφες παρατηρήσεις του και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με ψηφιακά μέσα καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του αρχείου οφειλετών.

β) Συντάσσει, μέσα σε προθεσμία δυο (2) μηνών, έκθεση ελέγχου για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής, αφού εξετάσει τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκομιθέντα στοιχεία. Στην έκθεση αναφέρονται οι λόγοι του αδικαιολόγητου ή μη της διενεργηθείσας δαπάνης, το ύψος του προς επιστροφή ποσού και ο τρόπος υπολογισμού αυτού. Εφόσον από ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις προβλέπεται στην εξεταζόμενη περίπτωση η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στην έκθεση αναφέρονται το είδος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, το ύψος των χρηματικών ποινών και προστίμων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους. Αν η αναγνώριση και η εκκαθάριση της δαπάνης, για την οποία διαπιστώθηκε παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, ενεργείται από τις υπηρεσίες στις οποίες έχει ανατεθεί η έγκριση της πληρωμής, οι οποίες συντάσσουν την έκθεση ελέγχου και την υποβάλλουν στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο υπηρεσία για την περαιτέρω διαβίβασή της στην Α.Α.Δ.Ε..

Εφόσον συντρέχει περίπτωση αδικαιολόγητης πληρωμής, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. εκδίδει απόφαση με την οποία διατάσσεται η επιστροφή από τον εισπράξαντα των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένων με τους προβλεπόμενους τόκους κατά τα αναφερόμενα στο παρόν. Σε περίπτωση που από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία προβλέπεται και επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εκδίδει σχετική απόφαση ανεξάρτητη της προηγουμένης. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί αδικαιολογήτως επιστρέφονται εντόκως, με επιτόκιο ίσο προς το μισό του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας το οποίο ισχύει, όταν εκδίδεται η απόφαση για την επιστροφή. Οι τόκοι υπολογίζονται από την επομένη της επίδοσης της πρόσκλησης της περ. α), αν όμως αποδεικνύεται ότι ο υπόχρεος γνωρίζει τον παράνομο χαρακτήρα της καταβολής των ανωτέρω ποσών, οι τόκοι υπολογίζονται από την ημέρα που εισπράχθηκαν τα ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί αδικαιολογήτως.

Μετά την επίδοση της απόφασης, ο υπόχρεος οφείλει να καταθέσει, μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, το ποσό που αναγράφεται στην απόφαση και να προσκομίσει αμέσως το παραστατικό της κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. του υπόχρεου, εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί, με απόφασή του, να συνιστά επιτροπές που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να τους αναθέτει τον έλεγχο των δαπανών ή των λογαριασμών, σχετικών με τη διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών κεφαλαίων που αφορούν στην εφαρμογή κάθε είδους ρυθμίσεων στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων βοήθειας τροφίμων προς τρίτες χώρες ή προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους άπορους της χώρας ή άλλων προγραμμάτων κατ’ εφαρμογή ενωσιακών Κανονισμών. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου η συμμετοχή υπαλλήλων υπηρεσιών υπουργείων, η συγκρότηση αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

Συνιστάται εκτός κρατικού προϋπολογισμού ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων». Σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του λογαριασμού αυτού καταβάλλονται όλες οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής. Ο προϋπολογισμός του λογαριασμού της παρ. 1 καταρτίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και:

α) αν δεν μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού και δεν επέρχεται αύξηση δαπανών, εγκρίνεται ή τροποποιείται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,

β) αν μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού ή επέρχεται αύξηση δαπανών, εγκρίνεται ή τροποποιείται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..