Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Νέα εποχή με την Κοινωνική Συμφωνία – Καταργούνται μνημονιακοί περιορισμοί, τι αλλάζει

Σε συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργατικά συνδικάτα, με το υπουργείο Εργασίας να κάνει λόγο για μία νέα εποχή, με πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές.

Η συμφωνία, όπως έγραφε και νωρίτερα η Ναυτεμπορική, περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την επεκτασιμότητα των κλαδικών Συμβάσεων και απλοποιεί τη διαδικασία εγγραφής στα μητρώα εργοδοτών και εργαζομένων. Φέρνει δε ρυθμίσεις, που όπως επισημαίνεται, δίνουν οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς.

«Η κοινωνική συμφωνία φέρνει οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις και αποδεικνύει ότι πρέπει να συζητάμε», τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Νέα εποχή στις συλλογικές συμβάσεις

Όπως είπε η υπουργός, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας οδηγούν σε υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενισχύουν τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Με τη νέα Συμφωνία η συλλογική σύμβαση επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο που αφορά, ακόμη και στους εργαζομένους και τους εργοδότες που δεν είναι μέλη – εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Στόχος όπως είπε η κ. Κεραμέως από την πρώτη στιγμή ήταν η σύναψη περισσότερων συμβάσεων, η επέκταση περισσότερων συμβάσεων ύστερα από 7 μήνες εντατικών διαβουλεύσεων.

Σήμερα το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι πολύ χαμηλό, απόρροια μνημονιακών ρυθμίσεων που δημιουργούν απρόσφορο έδαφος. Υπάρχουν επομένως μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. «Καταλήξαμε σε μία κοινωνική συμφωνία που ανοίγει νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις», υπογράμμισε η υπουργός.

3 άξονες

Πιο εύκολη επέκταση συμβάσεων

Καλύπτονται περισσότεροι εργαζόμενοι. Σήμερα η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό

μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Με την Κοινωνική Συμφωνία: Το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%. Αν μια συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, δεν εξετάζεται καθόλου το ποσοτικό κριτήριο. Δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να υπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά.

Διευκολύνεται επίσης η εγγραφή στα μητρώα

Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα

Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα – Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση

Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.

Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας – Επανέρχεται το προ – μνημονιακό καθεστώς. Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια). Καλύπτονται και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.

3. Επιτάχυνση διαδικασιών για την επίλυση διαφορών εργαζομένων – εργοδοτών – Ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για διαφορές – εφόσον αυτές προκύψουν.

Τα 2 επόμενα βήματα

Έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου Νομοθέτηση όσων προβλέπει η Κοινωνική Συμφωνία στις αρχές του 2026

«Η σημερινή ιστορική κοινωνική συμφωνία αποδεικνύει ότι είναι πολλά περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να επεκτείνουμε αυτά που μας ενώνουν και να περιορίζουμε αυτά που μας χωρίζουν», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σημείωσε πως η σημερινή συμφωνία είναι ένα βήμα προς ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο.

Δείτε αναλυτικά τη συμφωνία στο έγγραφο που ακολουθεί:

Κοινωνική Συμφωνία