Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, November 26
    Συλλυπητήρια-Δένδια-στην-οικογένεια-του-19χρονου-στρατιώτη-–-Ταχεία-ανάρρωση-εύχεται-στον-επιλοχία
    Συλλυπητήρια Δένδια στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη – Ταχεία ανάρρωση εύχεται στον επιλοχία

    Συλλυπητήρια Δένδια στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη – Ταχεία ανάρρωση εύχεται στον επιλοχία

    Πολιτική 1 Min Read

    Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο, εκφράζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, στέλνει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον 39χρονο επιλοχία.

    Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δένδια:

    «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».

    Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.…

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com