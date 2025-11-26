Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, November 26
    Συμμετοχή-Μητσοτάκη-στην-τηλεδιάσκεψη-του-ΕΛΚ-για-την-Ουκρανία-–-«Να-γίνεται-σεβαστό-το-απεριόριστο-των-συνόρων»
    Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για την Ουκρανία – «Να γίνεται σεβαστό το απεριόριστο των συνόρων»

    Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για την Ουκρανία – «Να γίνεται σεβαστό το απεριόριστο των συνόρων»

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Τετάρτη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

    Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

    Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com