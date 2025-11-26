Συναγερμός-στην-Ευρώπη-για-τις-ελλείψεις-φυσικού-αερίου

Μπορεί η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να έχει ρίξει την τιμή του φυσικού αερίου στα 29,21 ευρώ τη μεγαβατώρα στην αγορά του Άμστερνταμ, αλλά η Ευρώπη αγωνιά!

Αιτία; Ο φόβος ότι δεν θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες τον επερχόμενο χειμώνα, γιατί οι αποθήκες φυσικού αερίου δεν είναι γεμάτες. «Τα ευρωπαϊκά αποθέματα μειώθηκαν κάτω από το 80%, ένα επίπεδο που, αν και τεχνικά δεν είναι κρίσιμο, σήμανε συναγερμό στις Βρυξέλλες», λένε στη Ναυτεμπορική Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς ενέργειας. «Το τρέχον επίπεδο πλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα, αφού η Ρωσία έχει μειώσει σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη», εξηγούν παράγοντες της αγοράς ενέργειας στη Ναυτεμπορική.

Δύσκολη η σύγκριση

Μια σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Την ίδια ημερομηνία, τα τελευταία πέντε χρόνια, τα ευρωπαϊκά αποθέματα ήταν σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα. Πριν από 12 μήνες, το επίπεδο πλήρωσης ήταν 88,3%. Σήμερα, ανέρχεται στο 79,1%, με περίπου 87 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα να είναι ακόμη διαθέσιμα, αλλά με ρυθμό κατανάλωσης που ανησυχεί τους φορείς εκμετάλλευσης .

«Αυτά τα επίπεδα είναι κάτω από τον στόχο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απαιτεί τα αποθέματα να βρίσκονται στο 90% μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Δεκεμβρίου, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η ευελιξία του 10% που χορηγείται στα κράτη μέλη», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Από τις 13 Οκτωβρίου, την συμβατική έναρξη της περιόδου θέρμανσης, οι χώρες της ΕΕ έχουν καταναλώσει 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η φθινοπωρινή περίοδος ανέδειξε ένα κενό: από τα 61 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που απαιτούνται για την τήρηση των κανόνων της ΕΕ, η Ευρώπη διέθετε μόνο με 54,7 δισεκατομμύρια κυβικά.

Σύστημα υπό πίεση

Στοιχεία από την Gas Infrastructure Europe δείχνουν ότι «το σύστημα είναι υπό πίεση, με τις καθημερινές αποσύρσεις να πλησιάζουν τα ιστορικά ρεκόρ για τον μήνα Νοέμβριο, αναδιαμορφώνοντας την ισορροπία ενός χειμώνα που ξεκίνησε πολύ νωρίς».

Στη Γερμανία για παράδειγμα, οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι σήμερα γεμάτες περίπου 75% -πολύ λιγότερο από ό,τι αυτή την εποχή τα προηγούμενα χρόνια.

Η Πρωτοβουλία Αποθήκευσης Ενέργειας (INES), η ένωση φορέων εκμετάλλευσης αποθήκευσης φυσικού αερίου, προειδοποίησε ότι ένας ιδιαίτερα κρύος Ιανουάριος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις εφοδιασμού – οι οποίες επιδεινώθηκαν από την αυξημένη κατανάλωση φυσικού αερίου τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

«Η Ευρώπη παραμένει σε τεταμένη κατάσταση. Η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά τα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του μήνα, ασκώντας περαιτέρω πίεση στα αποθέματα», αναφέρουν οι ειδικοί.

Θα ανέβουν οι τιμές;

Αν υπάρξουν ελλείψεις, η πτωτική τάση των τιμών του φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ θα μπορούσε να αντιστραφεί γρήγορα. «Οι φορείς εκμετάλλευσης φοβούνται ότι η αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα, διακόπτοντας τη φάση εξομάλυνσης που παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής», λένε παράγοντες της αγοράς και προσθέτουν: «Μόλις έγινε γνωστό ότι η Ουκρανία ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο, οι τιμές του φυσικού αερίου , όπως και του πετρελαίου, άρχισαν να πέφτουν. Με την ειρήνη στην Ουκρανία, δεν θα υπήρχε πλέον λόγος να πιέζονται οι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας να μειώσουν τα έσοδα της Μόσχας και μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου θα μπορούσε να επιστρέψει στην αγορά».

Ελπίδες από την αμερικανο-ρωσική συμφωνία

Η Wall Street Journal έγραψε πάντως ότι διεξάγονται μυστικές συνομιλίες μεταξύ των μεγάλων ενεργειακών ομίλων ΗΠΑ και Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil, για τον καθορισμό κοινών επενδυτικών έργων, συμπεριλαμβανομένου του έργου «Σαχαλίνη».

Έτσι, μόνο η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς διαπραγματευτική ισχύ και στο έλεος μιας πιθανής έλλειψης φυσικού αερίου. Όπως λένε μάλιστα παράγοντες της αγοράς ενέργειας «η υπεράσπιση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται πραγματικά περίπλοκη. Τουλάχιστον, τα «ιδεολογικά» εμπόδια σχετικά με τις πηγές ενέργειας θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη».