Σφοδρή κόντρα Γεωργιαδή – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ανάγωγη σταμάτα» – «Χίτλερ»

Τη συνεδρίαση στην αίθουσα της Ολομέλειας “τορπίλισε” εκ νέου η αιφνιδιαστική παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αντιπαρατίθεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα ξεκίνησαν όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έπαιξε» από το βήμα βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο με δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το γλείψιμο του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναπαράγοντας το επίμαχο βίντεο, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου και όχι μόνο.

«Είδαμε ένα απαράδεκτο show, προσβάλλετε με χυδαίο τρόπο τον Κανονισμό!» κατήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας: «Πήρατε ένα κόμμα από το 0, το φτάσατε σε δημοσκοπήσεις να ανταγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ και χθες δημοσκοπήσεις σας έδειχνα να παλεύεται για την ίδια θέση με την Φωνή της Λογικής. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει το πραγματικό σας πρόσωπο». Μάλιστα αναφερόμενος στον κ. Καραναστάση είπε ότι κακώς δεν κατέβηκε να πάρει «σταυρό» στις εκλογές, επιμένοντας πως μόνο οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας άλλαξαν τις θέσεις των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια μεταξύ των 2 εθνικών εκλογών του 2023.

«Πώς αισθάνεστε που έχει αποκαλυφθεί τι ψευταράς είστε; Φτάσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Εσείς δεν λέγατε ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές τον Μάιο;», ανταπάντησε ο Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του του Γιώργου Λαμπρούλη, όταν υποστήριξε πως και το ΚΚΕ «έχει βγάλει εκλεγμένο βουλευτή», με το βουλευτή να της φωνάζει εξοργισμένος: «λες ψέματα! Απόδειξέ το!». «Στην κα Φώνσου δεν λέγατε να παραιτηθεί;», διερωτήθηκε εκείνη.

«Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς» ανταπάντησε ο Υπουργός με την Ζωή Κωνσταντόπούλου να τον διακόπτει επανειλημμένα φωνάζοντας «τον ψεύτη». «Μη με διακόπτετε επιτέλους! Ανάγωγη σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και μας τα κάνεις αυτά στη Βουλή» αντέδρασε φανερά εκνευρισμένος ο κ. Γεωργιάδης, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον αποκαλεί «Χίτλερ». Ο Υπουργός υποστήριξε πάντως πως ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε». «Συνεχίστε στον ίδιο ρυθμό μήπως προλάβετε μέχρι τις εκλογές του 2027 να βρεθείτε εκτός Βουλής», πρόσθεσε ο ίδιος κλείνοντας την τοποθέτησή του.

