Το δημογραφικό στο επίκεντρο της Ελλάδας του 2040 – Το μήνυμα του Φωκίωνα Καραβία

Η μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου. Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι το δημογραφικό αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει «ουσιαστικά κάθε παράμετρο» για τη χώρα: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή αλλά και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, οι δημογραφικές προβολές δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα το ελληνικό ΑΕΠ θα μπορούσε να είναι 31% μικρότερο σε σχέση με το 2019, μόνο λόγω της προοπτικής μείωσης του πληθυσμού. Παράλληλα, λιγότεροι εργαζόμενοι θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, ανατρέποντας τις ισορροπίες μεταξύ ηλικιακών ομάδων.

Στο ελληνικό πλαίσιο, πρόσθεσε, το δημογραφικό επηρεάζει και την πολιτική ασφάλειας, καθώς απαιτείται επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την άμυνα, ενώ η βιωσιμότητα των αμυντικών δαπανών εξαρτάται από μια δυναμική οικονομία.

Ο κ. Καραβίας υπενθύμισε ότι η Eurobank, μαζί με την Eurolife, ήταν από τους πρώτους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα που ανέλαβαν πρωτοβουλίες ειδικά στοχευμένες στο δημογραφικό ζήτημα. Όπως είπε, το μέγεθος του προβλήματος απαιτεί «συναίρεση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων» και δεν μπορεί να θεωρείται υπόθεση μόνο της Πολιτείας.

Πολιτικές στήριξης οικογενειών της Eurobank

Αναφερόμενος στις εσωτερικές πολιτικές της Eurobank, περιέγραψε ένα ευρύ πλαίσιο παροχών που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους εργαζόμενους να αποκτήσουν και να μεγαλώσουν παιδιά. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

κάλυψη κόστους βρεφονηπιακών σταθμών

αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά,

πλήρες πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης, που καλύπτει και το κόστος εξωσωματικής γονιμοποίησης,

επίδομα απόκτησης τέκνων, με 25.000 ευρώ για το τρίτο και 30.000 ευρώ για το τέταρτο παιδί και άνω.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με τη Be-Live, μέσω της οποίας η Eurobank καλύπτει όλα τα έξοδα εξωσωματικής για οικογένειες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί 69 παιδιά.

Ένα μεγάλο μέρος των πρωτοβουλιών της Τράπεζας υλοποιείται στα ανατολικά σύνορα της χώρας, από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο, όπου – όπως σημείωσε – κάθε γέννηση έχει πολλαπλασιαστική σημασία.

Μεταξύ των δράσεων που παρουσίασε:

Χρηματοδότηση και κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών από την Eurolife: έξι έχουν ήδη παραδοθεί και δώδεκα ακόμη βρίσκονται υπό υλοποίηση

Αποστολή παιδαγωγών σε μικρά νησιά, μέσω συνεργασίας με την «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στήριξη σχεδόν χιλίων οικογενειών με βρεφικά είδη πρώτης ανάγκης.

Ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών και νέων, σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», με πάνω από 10.000 ωφελούμενους.

Στέγη, εργασία και τοπική επιχειρηματικότητα

Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε και σε μέτρα που στοχεύουν στη μακροχρόνια εγκατάσταση νέων οικογενειών στις ακριτικές περιοχές:

Στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο 1% για τρίτεκνους και πολύτεκνους που θέλουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία στα ανατολικά σύνορα.

Μεταφορά 75 μόνιμων θέσεων εργασίας από την Αθήνα σε περιοχές του Έβρου και του Ανατολικού Αιγαίου μέσω τηλεργασίας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων στον Έβρο, σε συνεργασία με την AFI, έχει ήδη συγκεντρώσει 167 αιτήσεις, με στόχο περίπου 100 δάνεια με επιτόκιο 1%, δίνοντας σε νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι ο απολογισμός των δράσεων επιτρέπει την αξιολόγηση της πορείας, αλλά και τη λήψη απόφασης για συνέχιση της προσπάθειας. Τόνισε ότι η Eurobank «ανανεώνει τη δέσμευσή της» να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, με σχεδιασμό, επιστημονική ανάλυση και εθνική ευαισθησία.