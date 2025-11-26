Το-κρυφό-χαρτί-της-foot-locker-που-ενισχύει-το-2026

Ο Fourlis Group (ΦΡΛΚ) μπήκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 εμφανίζοντας έναν όμιλο που βρίσκεται σε μια περίοδο θετικής αναδιάταξης ισορροπιών, τόσο ως προς την κερδοφορία όσο και προς την ποιότητα των επιμέρους δραστηριοτήτων της.

Μελετώντας το εννεάμηνο της Fourlis, αυτό που αποτυπώνεται είναι μια εταιρεία που σταθεροποιεί τη λειτουργική της εικόνα και ταυτόχρονα χτίζει δυναμική για το 2026. Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα €53,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο +5,9% σε σχέση με το περσινό €50,7 εκατ., την ώρα που οι πωλήσεις ανέβηκαν +10,4%, στα €430,7 εκατ.. Αυτό δείχνει ότι ο όμιλος συνεχίζει να μεταφράζει την αύξηση του τζίρου σε ουσιαστική λειτουργική επίδοση, με το λειτουργικό μοντέλο να αποκτά μεγαλύτερο βάθος και συνέπεια ανά τρίμηνο.

Το EBIT διαμορφώθηκε στα €15,8 εκατ. έναντι €16,4 εκατ., καταγράφοντας ήπια πίεση λόγω υψηλότερων αποσβέσεων, ενώ το adjusted EBITDA κινήθηκε στα €19,7 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με τα €20,3 εκατ. του 2024. Παρά τη συγκράτηση στο adjusted νούμερο, η εικόνα σε επίπεδο κλάδων υποστηρίζει μια σαφώς ανοδική πορεία.

Στον κλάδο IKEA, οι πωλήσεις ανέβηκαν στα €270,4 εκατ. (+5,1%), με το μικτό κέρδος να ενισχύεται στα €128,3 εκατ. (+7,5%) και το περιθώριο να ανεβαίνει στο 47,4%. Το EBITDA του κλάδου διαμορφώθηκε στα €37,5 εκατ., ενώ το EBIT ήταν €18,9 εκατ.. Η Fourlis δείχνει ότι μπορεί να “σηκώσει” το κόστος των νέων καταστημάτων χωρίς να διαταράξει την ποιότητα του μικτού περιθωρίου κάτι που αντανακλά λειτουργικό έλεγχο και σωστό product-mix.

Η πραγματική επιτάχυνση έρχεται από τον κλάδο των αθλητικών ειδών (INTERSPORT & Foot Locker): πωλήσεις €157,7 εκατ. (+20,7%), μικτό κέρδος €72,9 εκατ. (+22%), και EBITDA €22,6 εκατ., από €10,8 εκατ. πέρυσι. Η αύξηση +108,6% στο EBITDA είναι εξαιρετική επίδοση σε ένα περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανέβηκε στα €7,3 εκατ. (+67,3%), με το περιθώριο να βελτιώνεται από 3,4% σε 4,7%.

Το στοιχείο που περνάει κάτω από τα ραντάρ της αγοράς είναι ότι η Fourlis πλέον έχει πρόσβαση σε κατηγορίες και αποκλειστικότητες προϊόντων Foot Locker που εισήχθησαν σε Αθήνα και Ρουμανία από το Q2 2025, ενισχύοντας την κερδοφορία του κλάδου σε επίπεδο SKU (Stock Keeping Unit). Προσέξτε εδώ γιατί αυτή η λειτουργική λεπτομέρεια δεν εμφανίζεται στα headline στοιχεία, αλλά ενισχύει σημαντικά τη δυναμική του κλάδου ενόψει 2026.

Στην Υγεία & Ευεξία, το Holland & Barrett έκλεισε το εννεάμηνο με πωλήσεις €2,4 εκατ. (+51,3%), μικτό κέρδος €1,2 εκατ. (+57%) και περιθώριο 51,7%, καταγράφοντας από τα υψηλότερα ποιοτικά περιθώρια της λιανικής. Ο κλάδος παραμένει μικρός, αλλά οι αριθμοί δείχνουν φόρμα δικτύου που ωριμάζει γρήγορα και αποκτά σταθερή δυναμική EBITDA.

Το πιο όμως “θεσμικό” μήνυμα του εννεαμήνου βρίσκεται στο γεγονός ότι ενώ ο όμιλος αύξησε τα έσοδα και το EBITDA, τα χρηματοοικονομικά κόστη παρέμειναν ελεγχόμενα (€16,7 εκατ.), ενώ οι αποσβέσεις αυξήθηκαν αναμενόμενα λόγω καταστημάτων νέας γενιάς.Τα κεφαλαιουχικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €16,6 εκατ., εκ των οποίων €2,7 εκατ. κατευθύνθηκαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με το υπόλοιπο να αφορά την οργανική επέκταση του φυσικού δικτύου. Η αναλογία αυτή δείχνει έναν όμιλο που επενδύει με μέτρο, κρατώντας ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την πειθαρχημένη διαχείριση ρευστότητας

Συνθέτοντας τώρα όλα τα στοιχεία, ο όμιλος Fourlis δείχνει να μπαίνει στο 2026 με αυξημένη δυναμική έχοντας: λειτουργική μόχλευση, ενίσχυση περιθωρίων, omnichannel υποδομή σε πλήρη ανάπτυξη, rollout stores σε κλάδους που ανεβαίνουν (H&B) και δίκτυο IKEA / INTERSPORT / Foot Locker που λειτουργεί με αυξημένη αποδοτικότητα.

Διαγραμματικά η μετοχή έφτασε ως την πηγή των €5,00 αλλά δεν κατάφερε να πιεί νερό. Είναι η τρίτη φορά στη τελευταία 6ετία που φτάνει στο κατώφλι των €5,00 και ξαναγυρίζει. Που θα πάει όμως στη τέταρτη φορά θα το περάσει και θα αποδράσει για τα €6,20.

November 26, 2025