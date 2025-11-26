Το-μοντέλο-Μπένερ:-Πώς-ένας-αγρότης-χαρτογράφησε-τις-κρίσεις-της-αγοράς

Ένας αγρότης του 19ου αιώνα μελέτησε τους κύκλους της αγοράς και κατέληξε σε ένα μοντέλο που φαίνεται να «πέτυχε» ιστορικές κρίσεις και κορυφώσεις επί 150 χρόνια.

Ένας αγρότης του 19ου αιώνα μελέτησε τους κύκλους της αγοράς και κατέληξε σε ένα μοντέλο που φαίνεται να «πέτυχε» ιστορικές κρίσεις και κορυφώσεις επί 150 χρόνια. Παρά τους περιορισμούς του, το μοντέλο του Μπένερ εξακολουθεί να συζητείται, καθώς αρκετές προβλέψεις του φαίνεται να ταιριάζουν με καθοριστικές στιγμές της οικονομίας και των σύγχρονων αγορών, ακόμη και στα κρυπτονομίσματα.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr