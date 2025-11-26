Το μυστηριώδες σχόλιο του Καμμένου για το τηλεφώνημα Ομπάμα – Τσίπρα: «Είναι το κλειδί για το 2015»

Κατά τον Πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ., «το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…..», αποτιμώντας εκ των υστέρων τα ιστορικά εκείνα πλέον γεγονότα.

Το ίδιο τηλεφώνημα, ωστόσο, επικαλείται και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας πως «δεν ήμουν σίγουρος για τα όρια των εταίρων. Δεν ήμουν σίγουρος, δηλαδή, πως αν τα ξεπερνούσαν, κι εγώ τους έλεγα «δεν πάτε στο διάολο» και έφευγα, θα μπορούσα να επιστρέψω.

Φοβόμουν, πραγματικά, ότι εκεί μπορεί να έπαιρνε το πάνω χέρι η ομάδα εκείνων που ήθελαν να μας τελειώσουν και να γινόταν ένα κραχ».

Τότε, σύμφωνα με την αφήγηση του κ. Τσίπρα «στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Ήμουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε:

-«Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω».

-«Να ξεκινήσουμε από το καλό;»

-«Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα, είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα».

-«Και το κακό;»

-«Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντι σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σήμερα και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα σου ζητάω, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη η διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρα- σκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί».

«Αυτή ήταν η κίνηση του Ομπάμα. Μου έδινε δηλαδή το σήμα ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν μαζί μου, αλλά έπρεπε να είμαι ψύχραιμος απέναντι στις προκλήσεις, γιατί δεν είχε απεριόριστη επιρροή στις εξελίξεις. Το παρασκήνιο, το έμαθα εκ των υστέρων!», όπως περιγράφει ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «οι Αμερικανοί και ο Σοσιαλδημοκράτης Αντικαγκελάριος Γκάμπριελ πίεζαν τη Μέρκελ προς την κατεύθυνση της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ.