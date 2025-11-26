Το «στοίχημα» της ΕΕ για την αύξηση αμυντικών δαπανών στο διάστημα – Σε «αναζήτηση» για 22 δισ. ευρώ

Είναι η πρώτη φορά που η ESA, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1975 και έχει αποφύγει τα στρατιωτικά προγράμματα, εισέρχεται στον τομέα αυτό.

Η «NASA της Ευρώπης» βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδότησης ύψους 22 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη του για τα επόμενα τρία χρόνια, μια αύξηση 36% σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό, καθώς οι χώρες επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο διάστημα.

Όπως μεταδίδει το -, στην τριετή διάσκεψη που ξεκινά την Τετάρτη στη Βρέμη της Γερμανίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency) θα υποβάλει πρόταση ύψους 1,35 δισ. ευρώ για ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης και συγχρονισμού των αμυντικών δυνατοτήτων της ηπείρου στο διάστημα.

Είναι η πρώτη φορά που η ESA, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1975 και έχει αποφύγει τα στρατιωτικά προγράμματα, εισέρχεται στον τομέα αυτό.

Καθώς η Ευρώπη δεσμεύεται ολοένα και περισσότερο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Γενικός Διευθυντής Τζόσεφ Ασμπάχερ πρότεινε ένα πρόγραμμα με την ονομασία «Ευρωπαϊκή Ανθεκτικότητα από το Διάστημα» (European Resilience from Space) για τα κράτη μέλη, με σκοπό την κοινή χρήση των εθνικών διαστημικών πόρων.

«Αυτό που αλλάζει είναι η πηγή χρηματοδότησης», δήλωσε ο Ασμπάχερ. «Η χρηματοδότηση των διαστημικών δραστηριοτήτων θα προέρχεται στο μέλλον όλο και περισσότερο από τα υπουργεία άμυνας, ενώ στο παρελθόν, τουλάχιστον στην Ευρώπη, προερχόταν κυρίως από τα υπουργεία πολιτικών υποθέσεων».

Το ERS θα αξιοποιήσει έργα όπως το Iris2, την προτεινόμενη εναλλακτική λύση της ΕΕ για το Starlink που ανήκει στην SpaceX, καθώς και το Galileo, το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης παρόμοιο με το αμερικανικό Global Positioning System. Οι χρήστες-στόχοι είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αμυντικό τομέα, οι αστυνομικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Ο Ασμπάχερ δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις για να εξηγήσει πώς τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα και ποιοι είναι οι «κανόνες συμμετοχής».

«Στην Ευρώπη, είναι πραγματικά σημαντικό να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία και την αυτονομία μας», τόνισε. «Αυτό είναι σίγουρα το βασικό σημείο της πρότασής μου προς τους υπουργούς».

Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία από τους επικεφαλής των διαστημικών προγραμμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών, όταν θα συγκεντρωθούν στο υπουργικό συμβούλιο της ESA.