Το colpo grosso του Τραμπ με το χρέος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα μπροστά σε ένα ιστορικό παράδοξο: διαθέτουν την ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, την κεντρική τράπεζα που διαμορφώνει το κόστος του χρήματος παγκοσμίως και το αποθεματικό νόμισμα των διεθνών συναλλαγών· ταυτόχρονα όμως, κουβαλούν στις πλάτες τους ένα χρέος που δεν έχει προηγούμενο. Δεν είναι μόνο τα περίπου 38 τρισεκατομμύρια δολάρια του ομοσπονδιακού χρέους. Είναι το συνολικό φορτίο που αγγίζει τα 130 τρισ. δολάρια αν προστεθούν τα εταιρικά δάνεια, τα καταναλωτικά χρέη, οι υποχρεώσεις ασφαλιστικών ταμείων και τα δημοσιονομικά βάρη που «κρύβονται» πίσω από μελλοντικές δεσμεύσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι έχει τη λύση. Όχι μία συμβατική λύση, όχι ένα κλασικό πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά ένα σχέδιο που αγγίζει τα όρια της πολιτικής αλχημείας: απαξίωση του χρέους μέσω πληθωρισμού. Όσο μειώνεται η πραγματική αξία του δολαρίου, τόσο χαμηλότερο γίνεται το πραγματικό βάρος του χρέους. Η λογική είναι απλή, σχεδόν κυνική: «Αν δεν μπορείς να μειώσεις το χρέος, φρόντισε να μειώσεις την αξία του νομίσματος με το οποίο μετριέται».

Ο ίδιος ο Τραμπ θεωρεί ότι η FED πρέπει να επιστρέψει σε μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων, ακόμη κι αν αυτό ενέχει τον κίνδυνο αναθέρμανσης του πληθωρισμού. Το παιχνίδι είναι πολιτικό, όχι τεχνοκρατικό: μια οικονομία που δανείζεται πιο φθηνά, που βλέπει τις χρηματαγορές να ανεβαίνουν και τη ρευστότητα να αυξάνεται, είναι μια οικονομία που μπορεί να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 με κλίμα ευφορίας.

Το πρόβλημα; Στον δρόμο του βρίσκεται ο Τζερόμ Πάουελ, ο άνθρωπος που έχει δεσμευτεί σε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική: σταθερότητα, συγκράτηση του πληθωρισμού, διατήρηση της αξιοπιστίας. Η θητεία του λήγει τον Μάιο του 2026. Ο Τραμπ, όμως, δεν σκοπεύει να περιμένει άπραγος.

Η «σκιώδης» προεδρία της FED

Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από τον Λευκό Οίκο, το επιτελείο του Τραμπ σχεδιάζει κάτι ασυνήθιστο: την τοποθέτηση ενός «σκιώδους προέδρου της FED». Μια φιγούρα που δεν θα έχει επίσημη θεσμική εξουσία, αλλά θα λειτουργεί ως ο «εναλλακτικός αφηγητής» της νομισματικής πολιτικής. Θα αμφισβητεί, θα υπονομεύει και θα αποδομεί συστηματικά τις αποφάσεις του Πάουελ μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προαναγγείλει ότι το όνομα θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό θα επιτρέψει στις αγορές να αρχίσουν να προεξοφλούν την αλλαγή πολιτικής πριν αυτή επισήμως συμβεί, δημιουργώντας μια δεύτερη ροή πληροφορίας που θα «τρέχει» παράλληλα με τις πραγματικές αποφάσεις της FED.

Αυτή η διπλή αφήγηση είναι πρωτοφανής. Επί της ουσίας, δημιουργεί ένα καθεστώς “Fed policy by proxy”: μια πολιτική που δεν εφαρμόζεται ακόμη, αλλά λειτουργεί στην αγορά ως συμβολική εξουσία.

Ο στόχος του Τραμπ είναι ξεκάθαρος: να έχουν υποχωρήσει τα επιτόκια κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2026. Εάν αυτό συμβεί, η οικονομία θα αναπνεύσει και το πολιτικό αφήγημα του «επιστρέφουμε στη μεγάλη ανάπτυξη» θα γίνει εκλογικό όπλο.

Βέβαια, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι εξίσου ξεκάθαρη: ένα αποδυναμωμένο δολάριο, πιθανή επιστροφή πληθωριστικών πιέσεων και μια αγορά που θα κλυδωνίζεται από την αβεβαιότητα δύο «φωνών» μέσα στην ίδια κεντρική τράπεζα.

Η Κίνα βλέπει την ευκαιρία και επιτίθεται

Την ίδια στιγμή, η Κίνα ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική – όχι αμυντική, αλλά επιθετική. Σε ένα διεθνές τοπίο όπου η Ουάσινγκτον επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το δολάριο ως μοχλό γεωπολιτικής πίεσης, το Πεκίνο αναζητά τρόπους να μειώσει την έκθεσή του σε αμερικανικούς κινδύνους.

Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, η Κίνα «ξεφόρτωσε» αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας 32 δισ. δολαρίων, μειώνοντας το συνολικό της χαρτοφυλάκιο στα 700,5 δισ. – το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Η κίνηση αυτή δεν είναι συμπτωματική. Το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον είναι σαφές: «Δεν είμαστε πλέον όμηροι του δολαρίου».

Και την ίδια στιγμή που μειώνει την έκθεσή της στο αμερικανικό χρέος, η Κίνα κάνει μια τεράστια στροφή προς τον χρυσό. Οι κινεζικές εισροές σε ETFs χρυσού έφτασαν τα 4,5 δισ. δολάρια μόνο τον Οκτώβριο, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άγγιξαν τα 29 δισ., ιστορικό ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Αυτή η στρατηγική κίνηση σηματοδοτεί κάτι πολύ βαθύτερο:

Από-δολαριοποίηση του κινεζικού αποθεματικού συστήματος.

Προστασία από πιθανές αμερικανικές κυρώσεις ή χρηματοοικονομικούς εκβιασμούς.

Ενίσχυση ενός εναλλακτικού συστήματος συναλλαγών που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία μη ελεγχόμενα από τη Δύση.

Η Κίνα δεν είναι μόνη της σε αυτό. Η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία και αρκετές αναδυόμενες οικονομίες κινούνται προς ένα μοντέλο «πολυπολικού διακανονισμού», στο οποίο ο χρυσός και τα δίμερα συμβόλαια αντικαθιστούν σταδιακά το αμερικανικό νόμισμα.

Τα δύο γεγονότα που αλλάζουν την παγκόσμια ισορροπία

Οι δύο αυτές εξελίξεις – η επιθετική πολιτική Τραμπ για το χρέος και η στρατηγική απομάκρυνση της Κίνας από το δολάριο – δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Συνδέονται με έναν κοινό παρονομαστή: την αργή αλλά σταθερή μεταβολή του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Ο Τραμπ παίζει για το εσωτερικό: θέλει φθηνό χρήμα, πολιτική ανάσα και εκλογική ώθηση.

Η Κίνα παίζει για την επόμενη δεκαετία: θέλει να δημιουργήσει ένα παράλληλο σύστημα ισχύος, όπου το δολάριο δεν θα είναι πανίσχυρο.

Αυτό σημαίνει ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά σύγκρουσης δύο μοντέλων:

Το αμερικανικό μοντέλο «χρέος μέσω πληθωρισμού».

Το κινεζικό μοντέλο «εξουδετέρωση του δολαρίου και αναβάθμιση του χρυσού».

Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ξαναβρεθεί σε τέτοιο σταυροδρόμι. Τη στιγμή που οι αγορές θα προσπαθούν να διαβάσουν τις κινήσεις της FED, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα την κινεζική αποχώρηση από το δολάριο και την ενίσχυση των αποθεμάτων χρυσού. Το ερώτημα πλέον είναι όχι αν θα αλλάξει το σύστημα, αλλά πόσο γρήγορα.

Το «μεγάλο παιχνίδι» των αποδόσεων

Αν το σχέδιο Τραμπ προχωρήσει, οι αμερικανικές αποδόσεις θα υποχωρήσουν σημαντικά. Αυτό όμως θα σημάνει και αποδυνάμωση του δολαρίου. Σε μια παγκόσμια οικονομία που εξαρτάται από το δολάριο για εμπόριο, ενέργεια και χρηματοδότηση, μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει τεκτονικούς κραδασμούς.

Η Κίνα το γνωρίζει. Γι’ αυτό χτυπάει εκεί που πονάει η Ουάσινγκτον: στην αξιοπιστία του νομίσματος και της αγοράς ομολόγων της. Κάθε δισεκατομμύριο που αποσύρει είναι μια δήλωση ισχύος. Κάθε τόνος χρυσού που αγοράζει είναι μια επένδυση σε έναν κόσμο όπου το δολάριο ίσως να μην είναι πια ο απόλυτος κυρίαρχος.

Ουσιαστικά, μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου το χρέος, τα επιτόκια και το νόμισμα δεν είναι πια τεχνικά ζητήματα, αλλά εργαλεία γεωπολιτικής σύγκρουσης.

Το συμπέρασμα: ένας κόσμος με δύο αφηγήσεις ισχύος

Η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική. Ο Τραμπ ανοίγει το κεφάλαιο της πολιτικοποίησης της νομισματικής πολιτικής με τρόπο πρωτοφανή. Η Κίνα επιταχύνει την πολυετή στρατηγική της να αποδεσμευτεί από το δολάριο. Οι αγορές θα πρέπει να διαβάζουν δύο αφηγήσεις ταυτόχρονα: την αμερικανική εκλογική πραγματικότητα και τη κινεζική γεωστρατηγική επιδίωξη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το 2026 δεν θα μοιάζει με καμία χρονιά της μεταπολεμικής εποχής. Το χρέος, το δολάριο, ο χρυσός και οι κεντρικές τράπεζες θα ξαναγίνουν τα πεδία όπου θα δοκιμαστούν οι ισορροπίες του 21ου αιώνα.